"Сліпучі вогні": пісня якого виконавця підірвала Billboard Hot 100 за всю історію чарту

Канадський виконавець The Weeknd у 2019 році випустив блискучий хіт, який підкорив усі музичні чарти світу, зокрема, і Billboard Hot 100. Як повідомили у журналі, цей трек став найпопулярнішим за всю історію рейтингу – протягом чотирьох тижнів пісня очолювала щотижневий чарт Billboard і наразі провела у ньому рекордні 90 тижнів.

Пісня Blinding Lights, що українською перекладається як "Сліпучі вогні", обійшла кавер американського співака Чаббі Чеккера на пісню The Twist, що вийшов у 1960 році. Але тепер 31-річний The Weeknd встановив рекорд, перебуваючи найдовше у списку чарту з моменту його створення у 1958 році. Відтак, хіт назвали у виданні "найвеличнішою піснею всіх часів".

Не думаю, що це мене вразило. Я намагаюся не зациклюватися на цьому надто багато. Просто намагаюся цінувати, що я маю і бути вдячним… На той час, коли з'явився Blinding Lights, я пропрацював у музичній індустрії 10 років. Я радий, що випустив таку пісню саме в цей час. Було б страшно, якби такий успіх був у моєї першої пісні,

– прокоментував своє досягнення The Weeknd.

Чим особливий хіт Blinding Lights

Пісня була випущена 29 листопада 2019 року і увійшла в четвертий студійний альбом виконавця After Hours. Хіт зміг втриматись на першому місці у чартах понад тридцяти країн світу. Цей сингл досі вважають найуспішнішим та найбільш впізнаваним хітом The Weeknd. За свій музичний альбом виконавець отримав нагороди премій American Music Awards of 2020, Billboard Music Awards, Juno Awards. Кліп до пісні Blinding Lights за 2 роки переглянули пів мільярда разів на ютубі. Для створення відео та загалом альбому виконавець надихався драмою Скорсезе за книгою Хантера С. Томпсона "Страх і ненависть в Лас-Вегасі" 1985 року.

У список 10 найкращих пісень усіх часів із рейтингу Billboard Hot 100 також входять: