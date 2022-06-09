Следите за инстаграммом, – солист Kalush Orchestra о свадьбе с любимой
Источник:ТСН
Солист Kalush Orchestra Олег Псюк уже больше года встречается с девушкой Александрой. Они познакомились в инстаграмме, живут вместе и строят общее будущее. Что пара думает о свадьбе – узнайте дальше.
Их история любви развивалась очень быстро. Они месяц договаривались встретиться, и это произошло в первый день весны, в Киеве. Уже через две недели после знакомства Олег привез Александру в Калуш, где познакомил с родителями.
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Как Олег Псюк познакомился с любимой
Александра подписалась на страницу Олега в инстаграмме после выхода трека "Зорі". А впервые увидела его в Буковеле, где отдыхала за родителями. Псюк приехал в Буковель, а Александра уже собиралась возвращаться домой. У него в инстаграмме был опрос и девушка отписала, что хотела бы встретиться и ей жаль, что разминулись.
Два дня спустя Олег неожиданно отписал ей и они договорились встретиться в Киеве. Из-за коронавируса встреча часто откладывалась, но впоследствии им все-таки удалось познакомиться. Это случилось в первый день весны.
Познакомились, как в лучшем фильме, снятом голливудским режиссером... В инстаграмме,
– с улыбкой сказал Олег.
Олег Псюк с любимой / Фото из инстаграмма Александры Белобров
Влюбленные уже живут вместе, ссор в быту почти не возникает. Александра поддерживает домашний уют, готовит вкусные ужины, за которыми паре удается отдохнуть после тяжелых рабочих дней.
Это крутое чувство семейного уюта за вкусным ужином, и вся усталость за день исчезает. Но были периоды, когда его месяцами не было дома, он ездил в туры, даже домой не хотелось бежать. Сейчас он тоже в туре за границей, где собирает средства на помощь Украине. Очень скучаю по ним и жду встречи,
– поделилась Белобров.
Как и каждая пара, Олег и Александра ссорятся, однако серьезных конфликтов между влюбленными нет. Девушка призналась, что она первая идет на примирение, когда возникают какие-то недоразумения. После победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 увеличилось количество концертов, поэтому влюбленным часто приходится разводиться. Александра унывает, когда Олега нет рядом, но отметила, что и до конкурса концертов было много, поэтому они уже прошли этот этап.
Олег Псюк с любимой / Фото из инстаграмма Александры Белобров
Планируют ли влюбленные сыграть свадьбу
Олег Псюк лаконичен в ответе на брак с избранницей. Пока о таких планах он не рассказывает: "Личная жизнь на то и личная, чтобы планировать ее вдвоем. Следите за инстаграммом".
Напомним, Александра поддерживала любимого на Евровидении-2022 в Турине. Она вместе с Олегом и всей Украиной искренне радовалась этой важной победе.