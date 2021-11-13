SLAVIA объяснила, почему так часто комментирует развод с Дзидзьо

Бывшая жена Дзидзьо достаточно часто дает интервью и комментарии, в которых поднимает тему развода. SLAVIA призналась, что получила критику касательно этого, поэтому объяснила, что рассказывает о разрыве брака, чтобы делиться опытом.

На днях украинская певица SLAVIA (настоящее имя Ярослава Хома) дала новое интервью. В нем она рассказала о разводе с Дзидзьо. Но звезда призналась, что в ответ на откровенный разговор о браке получила критику.

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Почему SLAVIA рассказывает о браке и разводе с Дзидзьо

Артистка поделилась, что людям следует смотреть на вещи под другим углом. Она признала, что не хотела, чтобы кто-то узнал о разводе. Но когда об этом стало известно широкой аудитории, она поняла, что отмалчиваться и прятаться не стоит.

Нужно найти в себе силы принять этот факт, выйти на публику и посмотреть правде в глаза. Я догадывалась, что реакции людей будут разными…

– написала SLAVIA.

"Я понимала, если у кого-то сложный период в отношениях, моя правда может поднимать личные непроработанные страхи и вызывать негативную реакцию, и даже осуждение. Но я знала, что будут и те, кому это поможет", – объяснила свои действия экс-супруга Дзидзьо.

SLAVIA добавила, что в детстве боялась развода родителей, а потому убедила себя в том, что ее брак будет долгим и счастливым. Но это не помогло сохранить брак с Дзидзьо.

"Если чего-то бояться, вероятнее всего, оно произойдет. Я приняла развод как этап, часть плана жизни. Я работала над собой, и поднялась на более высокий уровень сознания. Нет смысла избегать, бояться, молчать; надо принимать, проживать и отпускать. Я горжусь тем, что перетрансформировала обиды, разочарование и страх – в уважение, благодарность и безусловную любовь", – подчеркнула она.



SLAVIA / Фото из инстаграма звезды

Добавим, что SLAVIA опубликовала фото, на котором позирует с цветами. И в конце сообщения написала: "И главное: спасибо за цветы, но это уже другая история…". Возможно, женщина снова получила цветы от своего поклонника, о котором рассказывала в интервью.

По ее словам, мужчина приехал издали специально к ней и устроил свидание. Однако SLAVIA заверила, что эти отношения не развиваются, потому что она не хочет погружаться в чувства после развода. Добавим, что в сети подозревают, что ее поклонник – дирижер Тарас Демчишин, который приезжал из Японии для концерта SLAVIA с оркестром в Хмельницкой филармонии.

Текст публикации SLAVIA

Моя идея вдохновлять рост и развитие.

Сегодня вышло интервью, в котором мы общались на разные темы. Я пыталась отвечать так, как чувствую, извлекая ответы из глубины души…

У меня есть опыт 20-летних отношений, чем я горжусь, и верю, что, поделившись этим, могу быть полезной (получаю много сообщений в которых просят совета), и вот, как только мне написали: "Вам еще не надоело давать интервью относительно своего развода?…"

И я подумала: Вы серьезно? Почему из всего сказанного выделяют только это…?

Да, мы с экс-супругом прожили дольше, чем до этого одни. Да, наши истории тесно переплелись, и без упоминания друг друга неполные… Да, мы развелись… и да, я не хотела, чтобы об этом кто-то узнал…

Когда о решении развестись стало известно публично, я выдержала паузу, а потом поняла, что нет смысла прятаться, бояться, отмалчиваться… Нужно найти в себе силы принять этот факт, выйти на публику и посмотреть правде в глаза. Я догадывалась, что реакции людей будут разными…

Я понимала, что если у кого-то сложный период в отношениях, моя правда может поднимать личные непроработанные страхи и вызывать негативную реакцию, а также осуждения. Но я знала, что будут и те, кому это поможет.

В детстве я боялась развода родителей, потом я убедила себя, что у меня будет все идеально, и я смогу сохранить семью, чего бы мне это ни стоило… И я боролась…

Если чего-то бояться, вероятнее всего, оно произойдет. Я приняла развод как этап, часть плана жизни. Я работала над собой, и поднялась на более высокий уровень сознания.

Нет смысла избегать, бояться, молчать; нужно принимать, проживать и отпускать.

Я горжусь тем, что перетрансформировала обиды, разочарование и страх – в уважение, благодарность и безусловную любовь.

И главное: спасибо за цветы, но это уже другая история…

P.S. В продолжение темы советую книгу "Радикальное прощение".