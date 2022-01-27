Слава Каминская заинтриговала прощальной заметкой в сети: фанаты подозревают Смеюхк или Эдгара

Украинская артистка Слава Каминская опубликовала в инстаграме публикацию, где заявила, что "закрывает двери за собой" и больше их никогда не откроет во второй раз. Поклонники подозревают, что речь идет о бывшей участнице группы "НеАнгелы" Виктории Смеюхе или бывшем муже Эдгаре Каминском.

На фотографии женщина удобно умостилась на кресле в эпатажном черном образе: прозрачном платье с рюшами и вырезами и в шляпке. Look завершала темно-красная помада.

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"Если бы мне хватило слабости, я написала бы многотомное произведение без иллюстраций. Но я не ухожу дважды, не ухожу, чтобы вернуться, не ухожу, чтобы меня возвращали. Решение уйти – это миллионы (кому я вру, миллиарды) мыслей и сомнений. Я закрываю за собой дверь только когда мне больше нечего сказать в замочную скважину. Я люблю тебя и отпускаю. И желаю себе хорошего нового пути", – написала Слава.



Слава Каминская / Фото из инстаграма певицы

Реакция сети

Такая публикация спровоцировала настоящие обсуждения в комментариях, однако артистка еще никому не подтвердила догадки фанов:

"Такая красивая";

"Жду объяснительную бригаду в телеграмме";

"Слова новой песни";

"Эдгар ("Добби свободен")";

"Ну начинается";

"Дуэт был огонь. Соло – ну это как Ватсон без Холмса. Но в этой публикации речь идет о мужчине. Кто-то треплет нервы, бывший";

"Так это о Вике, народ";

"Опять эта утка.... Такое впечатление, что я зайду еще через год, и так и буду читать эти перекручивания "анонимных"... Без имен и конкретики";

"Новый путь – это всегда замечательно и очень интересно. Любви и счастья на целый многотомный волшебный роман о любви";

"Отпускаю, если тебе не мешает цепочка на ноге";

"Думала, это новая песня";

"Кому адресовано это сообщение?";

"Очень сильно сказано";

"Печально, что достойные мужчины не попадаются";

"Вот к бабушке не ходи, адресовано Вике".

Отметим, что дуэт "НеАнгелы" с Викторией Смеюхой распался в прошлом году в марте. Юрий Никитин предложил певицам разойтись и начать сольные карьеры уже не под его наставничеством. Но после нескольких попыток провести совместные корпоративы вместе, начали выныривать подробности об абъюзе в коллективе со стороны Каминской. По состоянию на 2022 год артистки полностью перестали общаться и вместе выступать. Они начали сольные карьеры.

Что касается развода Каминской, то это произошло еще в июле 2019 года. Причиной стали постоянные недоразумения и ссоры. Но с тех пор пара продолжает вместе воспитывать двух общих детей, вместе отдыхать и даже интриговать сеть общими романтическими фото.