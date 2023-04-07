Соскучилась по ней, – Слава Каминская призналась, хочет ли вернуться в "НеАнгелы" с Викой

В марте 2021 года группа "НеАнгелы" распалась после 15 лет существования. Это было решение продюсера Юрия Никитина, однако сольные карьеры у девушек не пошли. Похоже, именно поэтому Слава Каминская заскучала по Вике Смеюхе.

Во время интервью Демин спросил, задумывалась ли Слава Каминская о том, чтобы восстановить группу "НеАнгелы". Она сначала пожаловалась на нехватку времени и тяжелую жизнь в Нидерландах, а потом намекнула, что не прочь снова стать в дуэт с Викой Смеюхой.

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Слава Каминская заговорила о возвращении в "НеАнгелы"

Я соскучилась по ней (Вике, – 24 канал). Я соскучилась по нашим пацанам, по нашим поездкам на автобусе по маленьким, большим городам. Немного есть,

– призналась Слава Каминская.

Однако после всех ссор с Викой они не общаются. Артистка лишь слышала, что та перебралась в Италию, но на сообщение ее не отвечает.

"Мы не общаемся. Я недавно написала ей, но она мне ничего не ответила. Я не знаю, может она счастлива, может она замуж вышла. Я не понимаю, потому что не вижу ее в соцсетях. Что с ней, как она? Ну надеюсь, что у нее все хорошо", – высказалась Слава Каминская.

Слава Каминская с Викой из "НеАнгелов" / Фото из инстаграма певицы

Она якобы готова закрыть глаза на все прошлые конфликты и сказать экс-колеги: "Вика, коза, я так по тебе соскучилась". Все потому, что во время войны Каминская стала больше ценить людей.

"Этот год показал нам, что все ссоры – это настолько неважно. Эта война показала нам, что ссоры – все фигня. Нужно ценить друг друга, любить, уважать, ценить жизнь, людей, с которыми ты сотрудничаешь, их здоровье, их нервное состояние", – поделилась мыслями певица.