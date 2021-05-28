Слава Каминская выпустила зажигательный клип на песню Slava Bogu: ироничное видео

Известная украинская певица Слава Каминская продолжает заниматься сольной карьерой. Она выпустила новый клип на песню Slava Bogu, где предстала в различных образах.
Украинская певица, бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская продолжает радовать фанов сольными композициями. Новая песня Slava Bogu посвящена расставанию с партнером, а также наполнена самоиронией.
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Слава Каминская презентовала новое видео
Звезда выпустила сразу и клип на танцевальную композицию. В нем она представила свои альтер-эго, которые передавала через яркие и кричащие образы. Певица примерила пышные платья, аксессуары в стиле диско, парик и оригинальный головной убор.
Режиссером видеоработы выступил Сергей Ткаченко. Он и раньше сотрудничал со Славой Каминской, когда она выступала в составе "НеАнгелов".
Девочки, расставаться надо именно в таком настроении! С принцем прощаемся, лошадей оставляем себе,
– с юмором прокомментировала ролик артистка.
SLAVA KAMINSKA – Slava Bogu: смотреть видео онлайн
Реакция сети
Поклонники остались в восторге от нового клипа Славы Каминской. Они отмечают, что эта песня немного напоминает творчество Оли Поляковой, однако очень подходит образу звезды.
- "Слава крутая в этом клипе, будто вырвалась из пределов "НеАнгелов" и стала собой – веселой, ироничной";
- "Крутая песня и безумный клип";
- "Это хит, пока смотрела, насмеялась от души";
- "Зажгла!";
- "Все актуально и очень правильно";
- "Крутой клип, отлично снят профессионально. Побольше бы таких композиций в наше время";
- "Крутая работа, ритм музыки очень нравится";
- "Клип, песня – огонь. Давно не было таких ярких хитов".