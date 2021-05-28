Слава Каминская выпустила зажигательный клип на песню Slava Bogu: ироничное видео

Известная украинская певица Слава Каминская продолжает заниматься сольной карьерой. Она выпустила новый клип на песню Slava Bogu, где предстала в различных образах.

Украинская певица, бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская продолжает радовать фанов сольными композициями. Новая песня Slava Bogu посвящена расставанию с партнером, а также наполнена самоиронией.

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Слава Каминская презентовала новое видео

Звезда выпустила сразу и клип на танцевальную композицию. В нем она представила свои альтер-эго, которые передавала через яркие и кричащие образы. Певица примерила пышные платья, аксессуары в стиле диско, парик и оригинальный головной убор.

Режиссером видеоработы выступил Сергей Ткаченко. Он и раньше сотрудничал со Славой Каминской, когда она выступала в составе "НеАнгелов".

Девочки, расставаться надо именно в таком настроении! С принцем прощаемся, лошадей оставляем себе,

– с юмором прокомментировала ролик артистка.

SLAVA KAMINSKA – Slava Bogu: смотреть видео онлайн

Реакция сети

Поклонники остались в восторге от нового клипа Славы Каминской. Они отмечают, что эта песня немного напоминает творчество Оли Поляковой, однако очень подходит образу звезды.