Слава Каминская вступилась за русский язык и нарвалась на хейт: "Почему вы до сих пор не в России?"

Украинская певица Слава Каминская, которая с началом полномасштабной войны уехала в Нидерланды, оскандалилась новым заявлением. Артистка вступилась за русский язык, из-за чего нарвалась на хейт от украинцев.

Каминская высказалась по поводу языкового вопроса после скандала, возникшего на концерте Макса Барских в Кременчуге. Артист исполнил песню на русском языке и один из зрителей написал на него заявление в полицию.

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Каминская нарвалась на хейт из-за защиты русского языка

Певица написала сообщение в инстаграме со скриншотом статьи 10, где говорится, что "в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств".

"Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?" – резко написала Слава. Очевидно, что ей не понравился инцидент с Максом Барским, на которого вызвали полицию за русскоязычную песню.

Подписчики звезды не поняли недовольство Каминской, ведь в Украине идет полномасштабная война. В комментариях они продемонстрировали свое возмущение ситуацией.

Поклонники отметили, что "если бы все полтора года артистка была в Украине, а не за границей, то вопрос о русском языке у нее бы не возник".

Вот некоторые комментарии разгневанных украинцев:

"Слава, вы топите за русский? Относитесь ли к российскому национальному меньшинству и хотите на этом сделать акцент? Не понимаю смысл таких постов сейчас"

"Госпожа Слава! Может, если бы вы находились в Украине все 1,5 года войны, вы бы не удивлялись реакции украинцев на такое. И не защищали бы здесь русскавкающих. В быту, пожалуйста, на публике и официальном пространстве – прошу национальной выражаться!"

"Настоящие украинцы после начала полномасштабной войны России против Украины не разговаривают на языке оккупанта!"

"Если вы так принципиально отстаиваете русский язык, почему вы до сих пор не в России? Вам очень подходит эта страна. Война закончится, и вы вернетесь в Украину зарабатывать себе на жизнь. Неужели вы думаете, что вас примут с русскоязычным репертуаром?"

"Почему не популяризировать украинский, учитывая, что у вас большая аудитория для этого? Зачем постоянно это отстаивание русского, для кого?"

"Что еще должно произойти, чтобы всем дошло, что речь - это их оружие убийства сейчас!"

"Беженка из Украины, на которую напала Россия, чтобы "защитить русскоязычных меньшинств" требует русский язык?!" Когнитивный диссонанс.

"Слава, ну и зачем это вот разгонять? Чтобы подхватила другая пропаганда? Вы вызвали ли это на ваш концерт?

"Представляете, как людей тошнит от языка убийц? Да, необычно и сложно, и как есть".

"Интересно просто, а где вы Конституцию Украины на русском нашли?".

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Добавим, что с хейтом Слава сталкивается не в первый раз. Раньше ее раскритиковали за жизнь за границей и освещение ее в соцсетях. Подписчики набросились на исполнительницу с комментариями на тему того, что "не следует показывать свои развлечения в чужой стране". В ответ артистка заявила, что "имеет на это право".