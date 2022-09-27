Слава Каминская впервые заговорила о любимом: "Помогает ВСУ приблизить нашу победу"
Источник:инстаграмм Славы Каминской
Певица Слава Каминская на днях представила клип на дебютную украиноязычную песню. Это вызвало реакции у хейтеров, ведь даже после полномасштабного вторжения артистка продолжала говорить по-русски. Она ответила на упреки, а также впервые заговорила о любимом.
Клип исполнительница представила в Роттердаме, где живет вместе с детьми во время войны в Украине. После премьеры артистка ответила на сообщения хейтеров и впервые рассказала о любимом.
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Слава Каминская рассказала о любимом
Исполнительница написала одно из немногих сообщений на украинском языке. Сделала это после того, как начала получать хейтерские комментарии, что у нее кончились деньги, пиарится, чтобы зарабатывать на украинских песнях.
За 15 лет я достаточно заработала, чтобы сейчас творить то, что чувствую. На каком бы языке я не говорила: на украинском или русском – я являюсь гражданкой нашей большой и смелой страны,
– подчеркнула Каминская.
Слава Каминская – "Додому": смотрите видео онлайн
Слава добавила, что она, как и все "счастливые жены и мамы трех детей" хочет вернуться домой, к своему любимому. Сейчас избранник Каминской находится в Украине, "помогает ВСУ приблизить нашу победу".
Даже в Нидерландах нам удалось собрать полный украинский дом на презентации. Слава Украине! Слава Славе! Смерть врагам!
– подытожила Каминская.
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Напомним, ранее Слава Каминская постоянно жаловалась на жизнь в Нидерландах, однако возвращаться в Украину не торопилась. Также она не отказалась от русского языка и музыки страны-агрессора, не скрывала это от публики.