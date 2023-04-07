Учим украинский, – Слава Каминская рассказала о новом бойфренде и призналась, на что живет

Украинская певица Слава Каминская, сейчас живущая в Нидерландах, нашла себе новые отношения. Деталей о любимом звезде говорить не хочет, но призналась, что он учит украинский и помогает ей финансово.

В интервью Славе Демину артистка подтвердила, что сейчас не одинока. В ноябре она приезжала в Украину.

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Слава рассказала о новом любимом

Со своим избранником певица познакомилась на отдыхе. По ее словам, сейчас возлюбленный учит украинский язык.

Он понимает русский, немного украинский, испанский, эстонский. Сейчас мы изучаем украинский. Я с ним общаюсь на украинском, потому что очень хочу, чтобы он им общался,

– заметила певица.

Сама Слава признается, что после полномасштабного вторжения начала общаться по-украински. В частности, она говорит по-украински с детьми, хотя иногда это дается тяжело. Также певица может общаться на русском, английском или нидерландском.

И несмотря на то, что Каминская уже дважды была замужем, она признается, что готова выйти замуж в третий раз. Однако больше подробностей о любимом Славе раскрывать пока не хочет. "Я стала суеверна в последнее время, особенно в вопросах личной жизни", – объясняет звезда.

На что Каминская живет в Нидерландах

Слава призналась, что живет в Нидерландах на заработанные деньги с концертов "НеАнгелов", а еще ей помогает новый любимый, а также бывший муж.

Во-первых, группа "НеАнгелы" была одной из самых дорогих групп, у которой было много концертов. И я не буду лукавить и скажу, что мне помогает мой добрый любимый мальчик,

– поделилась Слава.

В то же время квартира в Нидерландах, в которой Каминская живет с детьми и своей мамой, до конца лета уплатил бывший муж. "Мне с квартирой помог Эдгар. Он оплатил нам квартиру в год, и сейчас он тоже помог", – сказала она.

В среднем в месяц ее семья тратит около 3 тысяч євро.

Смотрите интервью со Славой Каминской: видео

Добавим, что в браке с Эдгаром Каминский Слава прожила 5 лет и родила двоих детей – сына Леона и дочь Лауру. После развода бывшие супруги долго конфликтовали, но впоследствии смогли выстроить нормальные отношения.