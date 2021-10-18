Слава Каминская провела выходной с экс-мужем и детьми: миловидные фото из парка

Украинская певица Слава Каминская несмотря на развод с мужем Эдгаром часто проводит время с ним и детьми. В воскресенье звезда отдохнула в Ботаническом саду с семьей.

Сольная исполнительница Слава Каминская поделилась с поклонниками новыми яркими фото. Она продемонстрировала, как провела выходной.

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Выходной Славы Каминской с семьей

Знаменитость в воскресенье, 17 октября, встретилась с бывшим мужем Эдгаром Каминским. Ведь супруги не разорвали отношения полностью ради детей. Слава Каминская раньше замечала, что их "отношения не закончатся никогда".

Поэтому Слава, Эдгар, Леон и Лаура отправились на осеннюю прогулку в Ботаническом саду Киева. Очаровательные и живописные фото делал именно бывший возлюбленный исполнительницы.



Слава Каминская с дочкой / Фото из инстаграма Славы Каминской



Дети Славы Каминской / Фото из инстаграма Славы Каминской

Образ Славы Каминской

Внимание поклонников также привлек осенний аутфит артистки. Для прогулки она выбрала зеленый спортивный костюм оверсайз, состоящий из худи с надписью и стильных широких брюк. Знаменитость дополнила образ клетчатым пальто и рюкзаком.

Слава Каминская соединила наряды с белыми кроссовками. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице звезда сделала макияж с акцентом на глазах.



Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской

Поклонники Славы Каминской поделились впечатлениями от новых фото в комментариях: