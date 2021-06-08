Слава Каминская начала сольную карьеру и теперь к ней приковано еще большее внимание публики. Исполнительница рассказывает поклонникам не только о достижениях в карьере, но и делится провокационными кадрами.
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Слава Каминская обнажила грудь
Артистка позировала на балконе номера одного из самых изысканных отелей Бодрума. Слава предстала перед камерой на фоне невероятно красивой природы – моря и гор. Певица изображена на фотографии в черных трусиках с кружевами и высокой посадкой, которые красиво подчеркнули ее упругие ягодицы. А вот грудь звезда решила оставить обнаженной, лишь прикрыла интимные зоны руками.
Волосы Каминская уложила ровно, они красиво ниспадали на спину. На лице она сделала легкий макияж и надела большие солнцезащитные очки.
Слава Каминская обнажила грудь / Фото из инстаграма Славы Каминской