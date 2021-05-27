Слава Каминская появилась в образе невесты на светском мероприятии: эффектные фото

Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская посетила светское мероприятие в роскошном образе от украинского бренда GASANOVA. В молочном платье с глубоким декольте она напоминала невесту. Правда, кавалера рядом не было.

В среду, 26 мая, в столичном банкетном зале на Печерске состоялся конкурс красоты для замужних женщин Mrs. Ukraine International, который собрал весь звездный бомонд. Среди известных и знаменитых гостей больше всего выделялась с недавних пор сольная певица Слава Каминская, которая появилась в образе невесты.

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"В таком образе выхожу редко, но метко. Можно было сразу в ЗАГС, но смелых добровольцев не нашлось", – пошутила артистка.

Образ Славы Каминской

Знаменитость выбрала пышное платье молочного цвета от известного украинского бренда GASANOVA. Главной деталью роскошного атласного наряда с объемными рукавами и шлейфом стало экстремально глубокое декольте. Пикантный разрез до талии, украшенный сверкающими камнями, позволил Славе Каминской похвастаться бюстом.

Под изысканный аутфит, который напоминает образ невесты, артистка подобрала белые туфли на высоком каблуке и крошечный блестящий клатч. Внимание к декольте она привлекла подвеской, а рыжие волосы собрала в высокую прическу. Вечерний макияж с акцентом на глаза и серьги с бриллиантами завершили look Каминской.

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Добавим, Слава Каминская не первый раз примеряет платье невесты: