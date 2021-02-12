Популярная украинская певица Слава Каминская завела сеть новым откровенным фото. Она позировала в нижнем белье и рубашке. Звезда засветила упругую грудь в эротическом наряде.

Успешная украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская обнародовала новое откровенное фото. Звезда не стесняется позировать в минимальном количестве одежды, поэтому не прекращает заводить сеть.

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Слава Каминская в нижнем белье

Знаменитость эротично позировала на кресле. Она предстала перед объективом в красном полупрозрачном бюстгальтере и трусиках.

Нижнее белье позволило Славе Каминской похвастаться большой упругой грудью и тонкой талией. Сверху звезда надела белую рубашку, которой чуть прикрыла аппетитные бедра.

Слава Каминская сделала роскошную прическу, которая придала соблазнительному образу особую перчинку. Она уложила волосы пышными волнами.

Знойный аутфит завершил макияж. Певица накрасила глаза черными и коричневыми тенями в стиле smokey eyes и подчеркнула губы персиковой глянцевой помадой.



Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской