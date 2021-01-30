Популярная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская отправилась в зимний отпуск. На солнечных Мальдивах она щеголяет роскошной фигурой в купальниках.

Источник: инстаграм Славы Каминской

Поскольку в этом году большинство направлений для отдыха закрыты для туристов из-за пандемии коронавируса, то выбор у желающих провести зимние каникулы в теплых странах небольшой. Популярными среди знаменитостей являются Мальдивы. Туда отправилось немало украинских звезд. К ним присоединилась и Слава Каминская.

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Слава активно публикует в сети фотографии из райского уголка планеты. Она предстает перед камерой в обольстительных купальниках и наслаждается долгожданным отдыхом на берегу океана.

На днях артистка распространила снимок, где позирует, эротично прогнувшись на краю бассейна. На фоне невероятно красивый вид на Индийский океан и голубое небо. Для эротической фотосессии Каминская выбрала красное бикини, которое красиво подчеркнуло все прелести ее соблазнительной фигуры.

Волосы Славы были мокрыми после купания, а на глаза она надела солнцезащитные очки. Исполнительница похвасталась длинными стройными ножками, аппетитными ягодицами и пышной грудью.



Слава Каминская на Мальдивах / Фото из инстаграма Славы Каминской