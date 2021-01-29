Успешная блогерша Даша Квиткова отдыхает вместе с любимым, телеведущим Никитой Добрыниным на Мальдивах. Влюбленные наслаждаются отдыхом на побережье Индийского океана и активно делят атмосферными фотографиями с этого райского уголка планеты. Даша не упускает случая похвастаться фигурой в откровенном наряде.

Источник: Инстаграм Даши Квитковой

Народная любимица готовится впервые стать мамой. Она уже не скрывает свое особое состояние. На личной странице в Инстаграме Даша распространяет фотографии, где позирует в белье, которое подчеркивает ее беременный животик.

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На днях звездная жена позировала на белоснежном песочке. Она сделала невероятно красивый кадр во время заката, который завораживает.

Для фотосессии на острове девушка выбрала откровенный наряд. Квиткова предстала перед камерой в комплекте красивого белого белья, который состоял из трусиков с высокой посадкой и бюстгальтера.

Среди аксессуаров пляжный look будущей мамочки дополняла лаконичная подвеска. Длинные волосы она вложила в фирменные кудри, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Девушка обольстительно позировала, щеголяя идеальным золотистым загаром.