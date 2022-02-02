Слава Каминская кардинально сменила имидж: как певица выглядит сейчас

2 февраля 2022 , 10:06
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Источник:

инстаграм Славы Каминской

Украинская певица Слава Каминская кардинально сменила имидж. Артистка покрасилась в блондинку и сделала каре.

Артистка отважилась на смелые перемены в образе. Такое решение очень понравилось Славе, ведь сейчас она выглядит еще совершеннее.

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Слава Каминская перекрасилась в блондинку

Исполнительница опубликовала фото в новом образе. Каминская эффектно шла по коридору в черном соблазнительном боди, поверх которого надела длинное прозрачное сетчатое платье. Соединила такой наряд с длинными сапогами на высоком каблуке.

Среди аксессуаров обольстительный образ Славы дополнило массивное золотистое ожерелье. Короткие светлые волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Добрый вечер! Иногда могу "психануть" с пользой для себя. Но это редкость,
– написала Слава под снимком.

Слава Каминская перекрасилась в блондинку / Фото из инстаграма певицы

Поклонники Каминской уже успели оценить ее новый образ. В комментариях они оставляют в адрес Славы множество комплиментов. Некоторые поклонники отмечают, что с такой прической исполнительница похожа на Таисию Повалий в молодости.

  • "Я подумала: "Откуда в моей ленте Таисия Повалий?". На этом фото очень на нее похожи".
  • "Огонь!"
  • "Ого, вы так похудели, молодец! И вам подходит новый цвет волос".
  • "Славо, вы нереальная красавица! Роскошная!"
  • "Богиня!" 

 

Автор: Христина Кобак