Слава Каминская кардинально сменила имидж: как певица выглядит сейчас
Источник:инстаграм Славы Каминской
Украинская певица Слава Каминская кардинально сменила имидж. Артистка покрасилась в блондинку и сделала каре.
Артистка отважилась на смелые перемены в образе. Такое решение очень понравилось Славе, ведь сейчас она выглядит еще совершеннее.
Смотрите также Намекнула на экс-супруга: Слава Каминская презентовала новую песню о любви
Слава Каминская перекрасилась в блондинку
Исполнительница опубликовала фото в новом образе. Каминская эффектно шла по коридору в черном соблазнительном боди, поверх которого надела длинное прозрачное сетчатое платье. Соединила такой наряд с длинными сапогами на высоком каблуке.
Среди аксессуаров обольстительный образ Славы дополнило массивное золотистое ожерелье. Короткие светлые волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах.
Добрый вечер! Иногда могу "психануть" с пользой для себя. Но это редкость,
– написала Слава под снимком.
Слава Каминская перекрасилась в блондинку / Фото из инстаграма певицы
Поклонники Каминской уже успели оценить ее новый образ. В комментариях они оставляют в адрес Славы множество комплиментов. Некоторые поклонники отмечают, что с такой прической исполнительница похожа на Таисию Повалий в молодости.
- "Я подумала: "Откуда в моей ленте Таисия Повалий?". На этом фото очень на нее похожи".
- "Огонь!"
- "Ого, вы так похудели, молодец! И вам подходит новый цвет волос".
- "Славо, вы нереальная красавица! Роскошная!"
- "Богиня!"