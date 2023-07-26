Кринж и пластмасса, – Демин предположил, почему Алекса Топольского захейтили после "Холостяка"

Ведущий Слава Демин больше не общается с Алексом Топольским, который был его другом. Но высказался, почему "Холостяк-12" был менее успешным, чем другие сезоны.

12 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" собрал немало неоднозначных отзывов. Касались они непосредственно и главного героя и его искренности на проекте. Не все фаны "поверили" Алексу Топольскому.

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Слава Демин о Топольском на "Холостяке-12"

Бывший друг Алекса Слава Демин заметил, что Топольский действительно жил в Штатах, имеет гражданство и занимался там успешным бизнесом, связанным с недвижимостью.

"Это была аренда и многое другое, бизнес немного пошатнулся, когда начался ковид. Затем он переехал на Бали, тоже там занимался бизнесом, сейчас в Таиланде. У него на самом деле есть бизнес. Единственное, что канал СТБ показал "Холостяка" так, как он это хотел".

Ведущий прокомментировал хейт в сторону главного героя. По его мнению, образ мужчины, созданный на шоу, и настоящий Алекс очень отличались.

У них есть определенная концепция. Показывают каждого "Холостяка" как принца на белом коне, он идеален, но мы все неидеальны. И Алекс, в том числе. Почему чувствовалась кринжевость и пластмасса, потому что соответствие образа, который построили, и подлинности, и искренности, оно было чуть ли не на уровне,

– сказал ведущий.

"Если бы он не делал определенные кринжевые шаги, которые выглядели придуманными, то, наверное, все было бы хорошо. Это его дело, меня это уже не интересует, я у него заблокирован", – добавил Слава Демин.

Демин и Топольский больше не общаются

Ведущий напомнил, что его многолетняя дружба с Алексом Топольским завершилась.

Мы не общаемся. Наша дружба многолетняя закончилась, к сожалению. У нас очень сильные разногласия по принятию жизни,

– сказал Слава Демин.

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Напомним, Слава прекратил общаться с кумом и другом Топольским в январе 2023 года, после выхода проекта "Холостяк". Хотя он обвиняет разногласия во взглядах, Алекс имеет другое мнение на этот счет. Он считает, что Демин открыто и искренне радовался проблемам бывшего друга, потому что его "раздражает, что в вашей жизни и без них все хорошо". В ответ ведущий назвал Топольского "токсичным".