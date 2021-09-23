Слава Демин рассказал, есть ли у него новые отношения после развода

Украинский ведущий Слава Демин дал интервью, в котором поделился несколькими признаниями. Мужчина рассказал, что находится в дружеских отношениях с бывшей женой. Также у него роман с другой девушкой и он уже успел познакомить ее с сыном.

Ведущий развелся с женой Оксаной после 13 лет отношений. Экс-влюбленные не выясняли отношения на публике, как это любят делать известные пары. Они сохранили дружеские отношения и продолжают воспитывать 11-летнего сына Влада.

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Слава Демин о новых отношениях

Мужчина поделился, что сейчас у него зарождаются новые отношения. Отметил, что он уже почувствовал, что такое отцовство, у него были очень хорошие отношения и не уверен, что ему нужны еще одни, которые перерастут в семью.

Я понимаю, что у меня есть сын, которого нужно воспитать. И это моя основная обязанность. Если у меня сейчас будет новая семья, он от этого тоже будет страдать. Сейчас в приоритете сын,

– подчеркнул Демин.

Слава добавил, что он уже познакомил девушку с Владом. Однако мужчина не знает, будет ли она его новой избранницей, поскольку отношения у них еще не начались. По словам Демина, она взрослая женщина и все понимает.

в мае этого года Слава Демин вместе с сыном и экс-женой летал на отдых в Стамбул.

Слава Демин о новых отношениях: смотрите видео онлайн