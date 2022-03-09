Скрипач Александр Божик сыграл для волонтеров во Львове: "Удивительные ощущения"

Украинский скрипач Александр Божик помогает в волонтерском штабе во Львове. Впервые с начала войны он взял в руки скрипку и сыграл для всех волонтеров, помогающих военным и гражданским.

Многие известные люди вместо музыкальных инструментов сейчас держат в руках оружие. Многие отправились в волонтеры, помогают переселенцам. Александр Божик по 12 – 14 часов проводит в волонтерском штабе, расположенном в центре Львова.

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Александр Божик сыграл для волонтеров

Чтобы меньше думать о войне, людям советуют работать с утра до ночи, потом поспать, потом снова к работе. Александр Божик во время войны приостановил творческую деятельность и отправился в Гуманитарный Штаб, где вместе с сотнями других волонтеров помогает гражданскому населению и военным.

Артист признается, что за время волонтерства он познакомился со многими интересными людьми:

англичанином, который двое суток ехал к нам бусом с техническими неисправностями, чтобы привезти много одежды;

немцем, который в Польше приобрел бус, заполнил его продуктами и подарил на нужды штаба;

французами, которые с полным военным оборудованием приехали охранять нашу землю;

медиком из Польши, который ежедневно ездит туда и обратно, привозит крайне необходимые медикаменты.

Более тысячи волонтеров круглосуточно работают, чтобы принять всю помощь, распределить ее и отправить в самые горячие точки ведения боевых действий. На днях Александра попросили сыграть на скрипке. Признается, это были очень странные ощущения, ведь после тяжелого груза он взял что-то очень родное. Божик подчеркнул, что после победы даст большой концерт для всех волонтеров, имеющих важную миссию в борьбе.

Все будет Украина, потому что наша нация непобедима. Отразим врага, отстроим города, отпразднуем победу над злейшим врагом. Потому что мы – страна волонтеров! Слава ВСУ!

– подчеркнул скрипач.



Александр Божик с репортерами / Фото из инстаграммы скрипача

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Текст публикации Александра Божика:

Люди правильно говорят, чтобы война меньше "давила" на психику, нужно работать с утра до ночи, тогда сон, а потом снова за работу.



За эту неделю в Гуманитарном Штабе я увидел столько интересных и богатых духом людей:

англичанина, который двое суток ехал к нам бусом с техническими неисправностями, чтобы привезти много одежды;

немца, который в Польше приобрел бус, заполнил его продуктами и подарил на нужды штаба;

французов, которые с полным военным оборудованием приехали охранять нашу землю;

медика из Польши, ежедневно ездящего туда и обратно, привозит крайне необходимые медикаменты.

Этих историй сотни… Ну и, конечно, более тысячи волонтеров, которые работают по две смены, чтобы принять помощь, распределить ее и отправить в самые горячие точки войны…



Все будет Украина, потому что наша нация непобедима. Отразим врага, отстроим города, отпразднуем победу над злейшим врагом. Потому что мы – страна волонтеров! Слава ВСУ!

На фото я с нидерландскими репортерами, впервые за долгое время меня попросили что-то заиграть на скрипке... Странные ощущения после тяжелого груза взять что-то в руки такое родное... Обещаю, что первый концерт после нашей победы я дам для всех волонтеров, у которых есть такую ​​важную миссию.