Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев на днях заявил о цели Путина полностью "денацифицировать" Украину. Потап резко ответил прислужнику главы Кремля.

После провала плана России через несколько дней "захватить Украину" Дмитрий Медведев заявил, что путинское желание "денацификации и демилитаризации" Украины не исполнится в один момент. Он добавил, что цель главы Кремля - ​​вроде "спокойствие украинцев" и "открытая Евразия – от Лиссабона до Владивостока".

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Потап обратился к Медведеву

На провокационное заявление Медведева уже эмоционально отреагировали европейские политики. Своим мнением поделился и украинский рэпер Потап.

Дима, в далекие времена мы были с тобой знакомы лично, мне нравилось, как ты танцуешь смешной танец, твоя маленькая роль в великом правлении карлика тебя всегда устраивала, но то, во что ты превратился вместе с безумным режимом, Дима, поражает своей шизофреничной масштабностью…

– написал исполнитель.

"Из украинцев изъять украинское – это как из человека достать человеческое… То, что вы управляете страной дураков, очевидно настолько, что уже не способно ни удивить, ни испугать. Ваша беспомощность в менеджменте своей собственной страны основана на невозможности контроля его…", – добавил он.

Также Потап пригласил Медведева на концерт к Кобзону и компанию Жириновского.

, украинофоб и скандальный российский политик Владимир Жириновский скончался . Об этом сообщили официально в Думе.

"Скоро Дима, скоро тебе на концерт к Кобзону, Жирик греет тебе место… Вот так будет, а не Лиссабон, тривиально… Вас всех затопчут, причем свои же, а мы добавим… мы станцуем твой знаменитый танец в двух метрах над тобой", – подытожил Потап.