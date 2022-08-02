"Будем бить вас за Азов и Бучу": Skofka посвятил трек другу, погибшему за Украину

Репер Skofka, поющий "Додому" вместе с Kalush Orchestra, выпустил очередной вирусный трек. Всего за один день его песня "Чути гімн" покорила сеть. Это посвящение другу артиста, который погиб, защищая Украину.

Релиз трека на ютубе состоялся всего 1 августа, а он уже облетел все соцсети. В песне "Чути гімн" Skofka (настоящее имя – Владимир Самолюк) пообещал, что оккупантам достанется и за "Азов", и за Бучу, и за Ирпень, и за Херсон, и за Донбасс, и за поля цветущие.

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Skofka выпустил вирусный трек "Чути гімн"

Пока будет "Чути гімн" во всех городах Украины, и будет жить Украина! Наш народ уже показал себя и на что готов, чтобы защитить свое. Мы обязательно выстоим и победим, жалко только какими жертвами,

– прокомментировал Skofka.

Репер признался, что "Чути гімн" посвятил своему другу детства Коноводову Валентину Валентиновичу, уложившему жизнь за нашу свободу.

"Вечная память тебе, друг, вечно тебя будем помнить", – написал артист.

Skofka – Чути гімн: смотрите видео онлайн

Реакция сети на "Чути гімн" Skofka

"Вечная память Валику и всем нашим ребятам, погибшим за Украину. Герои не умирают";

"Очень сильно! Слова, которые попали в сердце каждого украинца. Спасибо за твое творчество";

"За Азов і Бучу, за Дні, за Дніпро і кручі" – до мурашек";

"Просто лучший, попал в самое сердце! Спасибо за ваше творчество! Боевой дух самое главное, и вы очень помогаете";

"Прекрасный трек! Сильный и глубокий! Спасибо".