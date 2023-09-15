Принцу Гарри – 39: главные скандалы, в которые попадал внук Елизаветы II

Принц Гарри – младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы 15 сентября отмечает свой 39-й день рождения. Он не раз попадал в публичные скандалы, ставил пятна на собственной репутации и репутации монаршей семьи.

Гарри известен своей службой в Британской армии, а также общественной деятельностью и работой в области психического здоровья, но, несмотря на это, в его жизни было немало скандалов, которые неоднократно рассматривались на передовых страницах новостей и выходили в эфир по всему миру. Далее 24 Канал расскажет самое громкое, связанное с королевским отпрыском.

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Скандалы в СМИ. В августе 2012 года мировые СМИ стали свидетелями неожиданного и громкого скандала, поразившего общественность и ставшего темой многочисленных обсуждений. В медиа опубликовали фотографии обнаженного принца Гарри, игравшего в бильярд с неизвестными девушками в одной из роскошных гостиниц Лас-Вегаса. Это событие вызвало шквал дискуссий. А вдобавок к публичному возмущению, военная карьера принца оказалась под угрозой.

Брак и семья. В 2018 году мировое внимание было направлено на одно из самых ярких и потрясающих событий в истории британской королевской семьи – принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл. Это событие вызвало всеобщее восхищение и заинтересованность СМИ и общества во всем мире. Однако следует отметить, что королевская семья не разделяла этого восторга, напротив, выражала возмущение и сомнения относительно такого союза.



Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images