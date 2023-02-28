Отречение от престола и скрытые отношения: 9 самых громких скандалов королевской семьи Британии

Это далеко не все скандалы, раздававшиеся в королевской семье, однако здесь действительно самые громкие. В частности, читайте о скрытых отношениях с другими, женитьбе на представителях персонала и отказе от короны.

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1. Король Эдуард VIII отказался от короны для свадьбы с разведенной американкой

В декабре 1936 года после смерти отца Эдуард VIII стал королем. Однако не прошло и года, когда он отказался от короны. А все потому, что сильно влюбился в Уоллис Симпсон – американскую светскую львицу, которая была разведена.

Предложение руки и сердца от короля вызвало общественный резонанс, поскольку англиканский церковь формально запрещала Эдварду жениться на разведенной. В конце концов, Эдвард VIII просто отрекся от престола.

"Я понял, не могу нести тяжелое бремя ответственности и выполнять свои обязанности короля… без помощи и поддержки женщины, которую я люблю", – сказал он в обращении к людям в 1936 году.



Уоллис Симпсон и Эдуард VIII / Фото AP

Так, уже в 1937 году Эдвард VIII и Симпсон поженились и оставались вместе до его смерти (1972 – 24 канал).

2. Принцесса Маргарет влюбилась в женатого мужчину

Влюбленным Маргарет стал капитан Питер Таунсенд, он был офицером Королевских ВВС, который служил конюшим – то есть, в сущности, был слугой королевской семьи. Они проводили много времени вместе, и влюбились.

Но тут возникла проблема – Питер был женат. Ситуация стала еще более скандальной в 1953 году, когда Таунсенд расстался со своей женой и сделал Маргарет предложение. Хотя правила церкви запрещали такой брак.



Принцесса Маргарет и капитан Питер Таунсенд / Фото MSN

В конце концов, "проблема разрешилась" – дядя Маргарет Эдуард VIII отказался от престола, чтобы жениться на разведенной (о чем мы писали выше). Но относившиеся принцессы отношения не сложились, уже в 1955 году капитан Таунсенд и Маргарет отменила помолвку.

Впоследствии принцесса Маргарет вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга Джонса. Интересно, что это была первая королевская свадьба, которую когда-либо транслировали по телевидению.

Однако их союз стал источником "общественных насмешек". Пара публично ссорилась, Маргарет уезжала в отпуска без мужа, также ходили слухи о ее близкой дружбе с другим младшим мужчиной.

Уже в 1976 году супруги объявили о разрыве, а через два года официально развелись. Маргарет стала первой королевской семьей, развевшейся со времен Генриха VIII, правившего еще в 1500-х годах.

3. Принцесса Диана и король Чарльз скрывали отношения с другими

Еще во время брака с принцем Чарльзом, в 1992 году СМИ опубликовали стенограмму разговора Дианы с вероятным любовником по имени Джеймс Гилби. В разговоре Гилби сказал Диане, что любит ее и 53 раза называл ее кротким именем Сквиджи. Интересно, что из-за этого скандал получил название Сквидджигейт.

Позже в одном из интервью Диана подтвердила, что разговор был настоящим, но отрицала отношения, мол разговор имел супружеский характер.



Принцесса Диана и Джеймс Гилби / Фото AP

Похожий скандал произошел и с мужем Дианы – принцем Чарльзом. Вскоре после скандала с Дианой, принц Чарльза (нынешний король Великобритании) впал в собственный.

Австралийский журнал опубликовал стенограмму разговора Чарльза и Камиллы Паркер Боулз – его замужней подруги. Она почти подтвердила слухи, что у Чарльза и Камиллы были романтические отношения.

В одной из самых запутанных частей разговора пара шутит о том, что Чарльз превращается в "тампон, чтобы жить внутри брюк" Камиллы. Позже в том же году Чарльз и Диана объявили о своем расставании.

Затем Диана дала громкое личное телеинтервью журналисту Мартину Баширу о трудностях общественной жизни и ее борьбе с послеродовой депрессией и булимией. Она также рассказала, что знала о романе Чарльза с Камиллой.

Впоследствии королева Елизавета II сама уговорила сына (принца Чарльза) развестись. Так что они сделали это официально. В то же время Чарльз и Камилла поженились в 2005 году и до сих пор живут вместе.



Король Чарльз и Камилла / Фото AP

4. Принцесса Анна после развода вышла замуж за члена королевского персонала.

Принцесса Анна (единственная дочь королевы Елизаветы II) в 1973 году вышла замуж за олимпийского конника Марка Филипса. Но пара провела много времени в отдельности и не выглядела счастливой.

Уже весной 1989 года британская газета получила украденные копии писем, написанных Анне одним из ее конюших – британским военно-морским офицером по имени Тимоти Лоуренс. Хотя содержание писем не было обнародовано, ЗСИ охарактеризовали их как "чрезвычайно интимные" и "слишком горячие". В 1992 году Энн объявила, что расстается с Филлипсом и планирует выйти замуж за Лоуренса. С тех пор они вместе.

5. Папарацци поймали Сару Фергюсон, когда ей "облизывали пальцы ног"

Писательница Сара Фергюсон вышла замуж за сына королевы Елизаветы – принца Эндрю в 1986 году.

Через шесть лет разразился скандал: фотографы-папарацци сняли ее на отдыхе с американским финансовым консультантом по имени Джон Брайан. На одной фотографии Брайан лижет ногу Сари Фергюсон.



Сара Фергюсон / Фото AP

После этого инцидента отношения в королевской паре не сложились. Сара и принц Эндрю разошлись в 1992 году, но официально развелись только 4 года спустя.

6. Принц Гарри провел день в центре реабилитации и фотографировался в нацистском костюме

В 17 лет принц Гарри признался отцу, что пробовал марихуану. После этого он провел день в реабилитационном центре Featherstone Lodge в Лондоне. Впоследствии королевская семья сообщила, что Гарри согласился посетить клинику, чтобы узнать о возможных последствиях начала употребления каннабиса.

А в январе 2005 года о принце снова заговорили СМИ – британская газета The Sun опубликовала на первой полосе фотографию Гарри с нацистской повязкой на руке, очевидно, на костюмированной вечеринке.



Принц Гарри в нацистском костюме / Фото AP

Принц, которому в то время было 20 лет, быстро выпустил заявление с извинениями "за любое оскорбление, которое он нанес". Он подчеркнул, что это был плохой выбор костюма.

А в 2012 году британский таблоид опубликовал фотографии принца Гарри в обнаженном виде. Фото сделали присутствующие на вечеринке во время игры в стрип-бильярд в гостиничном номере.

7. Кейт Миддлтон загорала топлесс

В 2012 году герцог и герцогиня Кембриджские решили отдохнуть в частном доме, принадлежащем племяннику королевы – виконту Линли. Но после этого в СМИ появились фото, на которых заметно, что Кейт Миддлтон загорала топлесс.

После этого пара подала в суд и выиграла судебный процесс против компании. В 2017 году им выплатили компенсацию в размере 118 000 долларов.

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8. Принц Эндрю отказался от королевских обязанностей из-за сомнительной дружбы

Принц Эндрю был торговым представителем Великобритании с 2001 по 2011 год. Но впоследствии он ушел в отставку из-за критики по поводу некоторых его личных отношений. Он тесно общался с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

В 2019 году принц Эндрю полностью отказался от своих королевских обязанностей. Это произошло после того, как Вирджиния Робертс обвинила Эпштейна в принуждении ее к сексу с принцем, когда ей было всего 17 лет. Хотя принц Эндрю и отверг обвинения, а в Букингемском дворце все "опровергли".



Принц Эндрю в 2012 году / Фото AP

В том же году Эпштейна обнаружили мертвым в своей тюремной камере. А принца Эндрю лишили королевского покровительства и воинских званий. Он будет защищать себя от обвинений в сексуальных притязаниях как частное лицо, а не член королевской семьи.

9. В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевской жизни

Три года тому назад принц Гарри и Меган Маркл объявили, что хотят отказаться от статуса "старших" членов королевской семьи, чтобы стать финансово независимыми.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото AP

Впоследствии появилось заявление королевы Елизаветы о том, что обсуждение еще "на ранней стадии".

Уже в марте 2021 Маркл и Гарри дали откровенное интервью Опре Уинфри об их разногласиях с королевской семьей, раскрывая сенсационные новости. В частности:

Тайная свадьба – Меган рассекретила, что вышла замуж за Гарри за три дня до публичной церемонии. Влюбленные обменялись обетами на заднем дворе своего имения в присутствии архиепископа Кентерберийского. В свидетельстве о браке указана дата именно в тот день.

Объявление о ребенке – во время интервью королевская пара объявила о беременности. Впоследствии Меган Маркл родила дочь ее назвали Лилибет в честь королевы.

Мысли о самоубийстве – Меган Маркл рассказала, что во время первой беременности ее не оставляли мысли о самоубийстве. Из-за давления британской прессы она просыпалась ночью от непонимания, что делать дальше, ее много критиковали.

Расизм в королевской семье – Маркл призналась, что в канун рождения первенца принца Арчи в королевской семье не утихали разговоры, насколько темной будет его кожа, как это будет выглядеть и что это значит.

Королевский протокол и этикет Меган также поделилась, что до знакомства с мужем мало знала о британской королевской семье. Именно Гарри научил ее делать реверанс, это произошло за несколько минут до первой встречи с королевой Елизаветой II. А после свадьбы ей пришлось отказаться от привычного ритма жизни – вечеров с друзьями, частых появлений на людях, вождения автомобиля.

После интервью Букингемский дворец обнародовал заявление от имени королевы. "Вся семья расстроена, узнав, насколько сложны были последние несколько лет для Гарри и Меган", — говорится в заявлении.