СБУ так и не запретила известному российскому реперу Басте (настоящее имя – Василий Вакуленко) приезжать в Украину. Поэтому гастролер решил анонсировать очередной концерт.

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Баста выступит с концертом в Украине

Исполнитель запланировал выступление на 8 августа в Одессе, в заведении Ibiza Beach Club. Об этом сообщили на странице клуба.

"Если Баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит", – написали под публикацией организаторы, которые обещают подписчикам "возвращение" рэпера.

Заметим, последний концерт Басты прошел в Киеве, в столичном клубе Stereo Plaza. Там артист выступил, несмотря на возмущение активистов. К тому же мероприятие прошло с нарушением всех карантинных норм. Публика не соблюдала социальную дистанцию и не носила маски.

Концерты Басты в Украине: коротко