Скандальная Егорова "отреклась от Путина", но ее детям отказали в продлении паспортов

Егорова заявила, что консул Эмир Рустамов отказал в просьбе продлить загранпаспорта трех ее детей в возрасте 10, 12 и 15 лет из-за ее политической позиции.

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По словам Егоровой, консул напомнил ей пост в фейсбуке за 26 января, в котором она сказала, что поддерживает Путина в вопросах "мировой общественной безопасности". Поэтому ведущая стала выкручиваться.

Хочу официально заявить: я, Егорова-Грищенко Снежана Александровна, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военных действий Российской Федерации на территории Украины,

– уверяла Егорова.

Однако даже после этого консул якобы все равно отказал ей в продлении паспортов.

Чем известна Снежана Егорова

Ведущая неоднократно попадала в скандалы из-за своих пророссийских высказываний. Например, летом 2020 года она цинично заявила, что украинские герои – "рагули и селюки". Она говорила, что люди, которые готовы положить свою жизнь за Родину, имеют "высокую суицидальную готовность".

В 2021 году ведущая поиздевалась над законом о государственном языке. Егорова смеялась, якобы украинский язык нужен только тем, кто работает в сфере обслуживания.