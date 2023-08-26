"Тихонько сделаю репост": Астафьева, Дантес и другие отреагировали на спор Вербы и Тимошенко
Источник:Антон Тимошенко
В сети активно обсуждают вопрос, нужно ли освещать свои донаты публично. О споре между Юлией Вербой и Антоном Тимошенко высказалось немало звезд.
После того, как Юля Верба отреагировала на критику Сергея Притулы и Антона Тимошенко в ее сторону, стендап-комик записал видео, в котором обосновал мнение – почему донатить нужно публично. В сети началось бурное обсуждение темы.
Обратите внимание Это ваша работа, – Антон Тимошенко эмоционально обратился к Иве, которая не хвастается донатами
Какие звезды отреагировали
Под последним сообщением Антона Тимошенко около 3 тысяч комментариев. Там высказались и украинские звезды – юморист поддержал Даша Астафьева, Эмма Антонюк, Нариман Алиев, Женя Янович, Василий Байдак, Курган & Agregat и многие другие.
Рамина Эсхакзай рассказала, что получала от Юли Вербы по 10 тысяч гривен, но с Антоном согласилась.
Юля мне лично бросала на банки сборов по 10 000 грн. Если бы я не увидела этого, она бы не сказала. Но я соглашусь с тем, что следует показывать реальность войны чаще покупок. И этот вопрос к известным людям актуален,
– заметила блогерша.
- Даша Астафьева поддержала Антона: "Будь бы все были такие как ты";
- Павел Вышебаба: "База";
- Влад Шевченко: "Антон заслуженно может взять себе тот Оскар с полки в номинации "Лучший разъяснительный текст"".
Многие комментарии не обходились без иронии и юмора:
- Владимир Дантес: "Ж*пам в бассейне – лайк";
- Нариман Алиев: "Голосую за блог Антона Тимошенко";
- Женя Янович: "Тихо поставлю лайк этому видео, тихо напишу комментарий и тихонько сделаю репост".
Кто отреагировал / Скриншот с инстаграма
С чего все началось
- Стендап-комик Антон Тимошенко в подкасте с Сергеем Притулой вспомнил блогеров, которые только "блогерят" – среди них ивано-франковская инфлюэнсер Юля Верба. Во время войны девушка "живет жизнь", а среди ее публикаций и сториз нет ни одного сохраненного сбора для военных, что возмутило Тимошенко и Притулу.
- Юлия Верба ответила им и заявила, что делает тихо донаты и не хвастается тем, как помогает войску. По ее мнению, донат должен быть обыденным и "тихоньким" делом, а показывать это миру не нужно. Блогерша считает, что Притула и Тимошенко только хотели поднять просмотры на ее имени.
- Антон Тимошенко в ответ записал обращение не только к ней, но и всех инстаграм-блогерам. Он упрекнул в позиции девушки, что можно хвастаться машинами и квартирой, но не донатами. Но объяснил, почему сейчас нужно "мериться донатами" и показывать их своей аудитории.