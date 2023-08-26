"Тихонько сделаю репост": Астафьева, Дантес и другие отреагировали на спор Вербы и Тимошенко

В сети активно обсуждают вопрос, нужно ли освещать свои донаты публично. О споре между Юлией Вербой и Антоном Тимошенко высказалось немало звезд.

После того, как Юля Верба отреагировала на критику Сергея Притулы и Антона Тимошенко в ее сторону, стендап-комик записал видео, в котором обосновал мнение – почему донатить нужно публично. В сети началось бурное обсуждение темы.

Обратите внимание Это ваша работа, – Антон Тимошенко эмоционально обратился к Иве, которая не хвастается донатами

Какие звезды отреагировали

Под последним сообщением Антона Тимошенко около 3 тысяч комментариев. Там высказались и украинские звезды – юморист поддержал Даша Астафьева, Эмма Антонюк, Нариман Алиев, Женя Янович, Василий Байдак, Курган & Agregat и многие другие.

Рамина Эсхакзай рассказала, что получала от Юли Вербы по 10 тысяч гривен, но с Антоном согласилась.

Юля мне лично бросала на банки сборов по 10 000 грн. Если бы я не увидела этого, она бы не сказала. Но я соглашусь с тем, что следует показывать реальность войны чаще покупок. И этот вопрос к известным людям актуален,

– заметила блогерша.

Даша Астафьева поддержала Антона: "Будь бы все были такие как ты";

Павел Вышебаба: "База";

Влад Шевченко: "Антон заслуженно может взять себе тот Оскар с полки в номинации "Лучший разъяснительный текст"".

Многие комментарии не обходились без иронии и юмора:

Владимир Дантес: "Ж*пам в бассейне – лайк";

Нариман Алиев: "Голосую за блог Антона Тимошенко";

Женя Янович: "Тихо поставлю лайк этому видео, тихо напишу комментарий и тихонько сделаю репост".

Кто отреагировал / Скриншот с инстаграма

С чего все началось