Публично расстреляла, – возлюбленная Остапчука возмутилась из-за поста Ефросининой о скандале

Из-за сексистских заявлений Остапчук, Позитив и Буше попали в скандал, который не утихает уже несколько дней. Маша Ефросинина не осталась в стороне и назвала всех мужчин, указывающих девушкам, как им выглядеть, "вылупками".

Однако это не понравилось нынешней избраннице шоумена Екатерине Полтавской. Девушку возмутил пост ведущей, ведь и якобы "публично расстреляла Позитива, Вову и Богдана". Также Полтавская вспомнила Ефросининой ее слова о том, что та не участвует в публичных ссорах.

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Возлюбленная Остапчука обратилась к Ефросининой

Екатерина подчеркнула, что Маша постоянно переобуется, ей не нравится, что у Вовы есть своя позиция, что он не извиняется за все, чтобы быть идеальным для всех, как это делает Ефросинина. По словам Полтавской, она не понимает, в чем позиция ведущей.

Не участвовать в публичных расстрелах своих друзей как Потапа, но участвовать в публичных расстрелах других? И нет, Маша не написала, что она просто не соглашается с мнением. Она публично расстреляла Позитива, Вову и Богдана, называя их вылупками и теми, кто дает советы, поддержав хейт, провоцирующий ментальную смерть, против которой она была еще две недели назад.

– эмоционально написала Екатерина в сторис.



Полтавская возмутилась из-за сообщения Ефросининой / Скриншот инстаграмм-сторис девушки

Все о скандале здесь "Без депиляции она не 10 из 10": все о скандальных заявлениях Остапчука, Буше и Позитив в отношении женщин

Ранее Полтавскую раздражил Дантес

Перед этим избранница Остапчука поскандалила с Владимиром Дантесом, заступившийся за женщин. Он записал короткое видео, в котором спел для девушек. В песне есть такие строки: "Эй, мала, не голы ноги и вульву свою. Эй мала, мы таких ребят, вертели на х*ю. Эй мала, ты идеальна, как цветочек ты. Эй мала, скажу тебе честно, ты 10 из 10".

На это получил резкий ответ Полтавской, которая назвала это "переобувкой" и вспомнила Дантесу, что недавно в одном из шоу тоже говорил о депиляции женщины.