Скандал на Шевченковской премии: один из лауреатов имел связи с Россией

Недавно комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов. Однако без скандала не обошлось.

Одним из лауреатов определили литературоведа Михаила Назаренко. Награду он получил за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях.

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Автор издавал свои произведения в России

Назаренко еще в 2021 году приобщился к переводу книг на русский и издавал свои произведения в России.

Назаренко переводил произведения на язык оккупанта / Скриншот

Напомним, что в этом году лауреатами Шевченковской премии стали:

Калитко Екатерина Александровна, поэтесса – за книгу стихов "Орден молчальниц";

Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы "Хорея Казацкая" – за аудиоальбом "Песни Украинской революции";

Назаренко Михаил Иосифович, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях;

Портников Виталий Эдуардович, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет;

Целик Ирина Андреевна, режиссер – за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Следует отметить, что в категориях "Театральное" и "Визуальные искусства" лауреатов не объявили.

Что известно о Назаренко