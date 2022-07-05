Нет мозга, – Александр Эллер вступился за Ксению Мишину, которую обидели в "Дизель Шоу"
Источник:инстаграм Александра Эллерта
Скандал с "Дизелем Шоу" прокомментировал автор "Квартала 95" Александр Эллерт. Он вступился за Ксению Мишину, которую назвали "политической хвойдой".
Актриса Ксения Мишина уже ответила звездам из "Дизель Шоу" на оскорбления. Однако Александр Эллерт также решил не молчать и вступился за бывшую возлюбленную.
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Александр Эллерт вступился за Мишину
Автор "95 Квартала" и юморист был лаконичным.
У человека в лобной части мозга размещаются такие центры, которые отвечают за умение писать и разговаривать. И вот прочитал я то, что он написал и не могу понять, у этого ли Алеши нет этих центров? или мозга? или жара? или долбо**? PS Кто-то растет, а кто-то падает,
– написал Александр Эллерт.
С чего все началось
- Недавно вокруг "Дизель Шоу" начался скандал из-за невыплат гонораров. На это жаловалась семья усопшей Марины Поплавской и Николай Федосенков.
- Ксения Мишина признавалась, что лично знает Федосенкова, потому вступилась за него в сети. Но после этого Евгений Крутоголов написал, что актриса нравилась ему до этого момента. В то время как продюсер Алексей Бланар отметился заявлением: "знал, что Мишина – бледная, но в качестве политической хвойды вижу ее впервые. Растет".
- Ксения Мишина впоследствии ответила, что "Дизель Шоу" подкалывали ее еще на "Танцах со звездами", а затем на "Холостячке". "Пока у руля наших культурных проектов люди, которые знать не знали ни о культуре, ни об этике, нам будет сложно стать теми, кем мы хотим. Ведь именно такие персонажи отравляют отсутствием ценностей людей с телеэкранов. Это все очень мерзко и грязно, но хорошо, что они показали свое настоящее лицо".