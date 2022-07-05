Нет мозга, – Александр Эллер вступился за Ксению Мишину, которую обидели в "Дизель Шоу"

Скандал с "Дизелем Шоу" прокомментировал автор "Квартала 95" Александр Эллерт. Он вступился за Ксению Мишину, которую назвали "политической хвойдой".

Актриса Ксения Мишина уже ответила звездам из "Дизель Шоу" на оскорбления. Однако Александр Эллерт также решил не молчать и вступился за бывшую возлюбленную.

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Александр Эллерт вступился за Мишину

Автор "95 Квартала" и юморист был лаконичным.

У человека в лобной части мозга размещаются такие центры, которые отвечают за умение писать и разговаривать. И вот прочитал я то, что он написал и не могу понять, у этого ли Алеши нет этих центров? или мозга? или жара? или долбо**? PS Кто-то растет, а кто-то падает,

– написал Александр Эллерт.

С чего все началось