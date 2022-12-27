Он сообщил, что 26 декабря трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины провел собрание и решил "далее разбираться", следует ли убирать имя Чайковского из названия учебного заведения. Своего разочарования министр не скрывает.

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Ткаченко разочарован консерваторией имени Чайковского

Ткаченко отметил, что консерватория фактически проигнорировала рекомендации профильного комитета Верховной Рады, Экспертного Совета по преодолению последствий русификации и тоталитаризма при министерстве, рекомендации Украинского института национальной памяти. Он напомнил, что это в то время, когда все театры отказались исполнять Чайковского.

Мы разочарованы. Решение важного вопроса снова отложено, как говорится, для дальнейшего изучения. Мне кажется, что этот вопрос чрезвычайно актуален. Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос к маркерам, которыми маркируем свои образовательные и культурные пространства,

– написал Александр Ткаченко.

Однако он поблагодарил студентов музыкальной академии, которых назвал "основным стейкхолдером образовательного процесса". "Молодежи не безразлично, чье имя носит заведение, в котором они учатся", – гордо написал министр культуры и информационной политики в завершение.

В консерватории нашли "коллаборантку"

Интересно, что писатель Остап Украинец в твиттере обратил внимание, что за смену названия ведущего музыкального заведения Украины голосовала Зоя Медникова, не признающая российскую агрессию. Более того, он привел ее цитату с конференции: "Украина еще в 2014 году напала на Россию, когда начала боевые действия в Луганске".

Зоя Семеновна – коллаборантка. Я говорю это не в значении "выступает на одной сцене с россиянами". Не в значении "топит за русскую культуру в Украине". Нет, Зоя Семеновна Медникова – коллаборантка, отрицающая российскую агрессию и переводящая вину на Украину,

– написал Остап Украинец.

Напомним, скандал с переименованием киевской консерватории тянется с июня. Тогда ученый совет проголосовал за сохранение имени Чайковского и пожаловался Зеленскому на "опасность манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом". Студенты же были против и заявили, что их мнение не учли.