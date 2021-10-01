Скандал на конкурсе красоты: "Мисс Мира Plus Size-2021" Викторию Щелко обвиняют во лжи

Украинка Виктория Щелко заявляет, что победила на конкурсе красоты "Мисс Мира Plus Size-2021", который состоялся в Дубае. Но женщину обвиняют во лжи и самокоронации. Ведь она не проходила никаких национальных отборов, поэтому не могла представлять Украину на таком конкурсе.

32-летняя Виктория Щелко – телеведущая, актриса и блогерша. Она воспитывает дочь, а с мужем развелась. Она получила 6 высших образований, но, по словам Виктории, не это помогло ей получить желаемую корону, а естественная красота.

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Участие Щелко в "Мисс Мира Plus Size-2021"

Вернувшись из Дубая, Виктория устроила пресс-конференцию, где рассказала стране о своей победе. Однако вместо похвалы и благодарности, оказалась в центре скандала. Модель обвинили во лжи.

Обладательница самой большой груди Украины, "Мисс Мира Plus Size-2019" Мила Кузнецова опубликовала на эту тему пост в инстаграме. Она подчеркнула, что Щелко не проходила ни одного национального отбора, поэтому не могла представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира". По словам Милы, Виктория победила в одной из номинаций в совершенно другом конкурсе.

Она приехала и заявила: "Я – "Мисс Мира Plus Size". Я посмотрела, а на ленте пишет не "мисс", а "миссис". Миссис – это не мисс. Сейчас был только один конкурс "Мисс Мира Plus Size",

– написала Кузнецова.



Виктория Щелко с надписью "миссис" на ленте / Фото из инстаграма модели

Генеральная директор конкурса "Мисс и миссис plus-size. Украина" Татьяна Котелкина рассказала, что Виктория уже не первый раз попадает в такие скандалы.

В 2018 году Щелко организовывала конкурс красоты для девушек plus-size в Украине. Татьяна уверяет, что тогда она продавала призовые места. После скандала модель лишили лицензии и все права на конкурс передали Котелкиной. Также Татьяна уверена, что за корону Виктория заплатила, ведь ей также предлагали.

"Она купила. Потому что предлагали сумму, за которую можно поехать и купить эту корону. Если ты едешь туда с гарантией первых трех мест – это от трех тысяч евро. Если ты хочешь первое – это от шести", – сказала Котелкина.

Реакция организатора конкурса и Виктории Щелко

Организатор конкурса красоты Ирина Зайцева, которая отправляла Щелко и еще нескольких девушек в Дубай отмечает, что они не платили за победу. По ее словам, Виктория участвовала в международном конкурсе и завоевала победу в категории plus-size. Однако этот конкурс имеет другое название – "Мисс и миссис Global International World Pageant".

Первое место в Дубае на этом же конкурсе, однако в другой категории получила еще одна украинка – 35-летняя Кристина Викалюк из Ивано-Франковска. Мать троих детей уверяет, что победила честно, но из-за этого скандала вынуждена оправдываться.

"Я надеялась, что Украина будет радоваться моей победе. А получается так, что сейчас я должна говорить не о тех вещах, которые ценные нашему обществу, а о том, что говорит другая участница", – сказала Кристина.

Сама Виктория Щелко уверяет, что в названии титула не ошиблась.