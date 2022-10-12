"Уже в дороге": Сергей Притула прислал Илону Маску книгу по истории Украины

Политик и волонтер Сергей Притула, как и обещал, послал Илону Маску книгу об истории Украины. Он выразил надежду, что после прочтения изобретатель поймет, почему его "формула мира" – провальная.

Не так давно Илон Маск оскандалился высказываниями о том, как можно достичь мира в Украине. Тогда политик и волонтер Сергей Притула предложил купить ему книгу по истории Украины.

К слову Притула анонсировал еще один масштабный сбор и ответил, можно ли сброситься на "ядерку"

Сергей Притула прислал Маску книгу по истории Украины

Через несколько дней продуктивного сбора Сергей Притула сообщил, что уже послал Илону Маску книгу. Это произведение "История Украинского государства" историка и автора Романа Пиняжко.

Притула добавил, что на остальные средства он приобретет рации для украинских военных.

Книга по истории Украины Романа Пиняжко уже в пути. Надеюсь, это поможет вам понять, почему сдаться российской империи зла не является вариантом для украинцев! Остальные собранные $63 100 мы потратим на рации Motorola R7 для наших ВСУ,

– поделился Сергей Притула.

Притула прислал Маску книгу / Фото с твиттера волонтера



Притула прислал Маску книгу / Фото с твиттера волонтера

В Одессе убирают лицо Маска из билбордов

Сергей Притула резко ответил Илону Маску на его "формулу мира", в которой предлагалось "отдать Крым". "Кажется, вы пропустили многие уроки истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские", – писал волонтер. Менее чем за сутки украинцы собрали более 2 миллионов гривен Маску на учебник.

Тем временем одесские коммунальщики сменяют билборд с мировыми знаменитостями, выразившими поддержку Украине. С плаката убрали лицо Илона Маска.

Как в Одессе забирают фото Илона Маска: видео