В сине-желтых нарядах: Потап и Настя Каменских выступили на премии в США

Звездные супруги сейчас находятся за границей, однако активно помогают Украине, рассказывают правду о войне. Настя Каменских показала, в каких париотических нарядах она с мужем пришла на премию Latin American Music Awards.

Многие украинские артисты сейчас находятся за границей. Потап и Настя Каменских уехали на отдых за несколько дней до начала войны и не думали, что все сложится именно так. Сейчас они рассказывают миру правду о событиях в Украине.

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Потап и Настя Каменских побывали на Latin American Music Awards

Артисты ежедневно прилагают все усилия, чтобы больше людей во всем мире знали правду об Украине, поддерживали нас и помогали нам. Чтобы наше общее горе и жертвы не стали привычными для мира.

Верю, что сейчас наша главная миссия – это делать то, что у нас лучше получается – говорить очень громко и на весь мир о том, что происходит! Писать и петь песни, которые услышат во всем мире,

– подчеркнула NK.

Каменских добавила, что очень благодарна организаторам Latin American Music Awards, что вместе с мужем имела возможность гордо держать украинский флаг в США, рассказать о ситуации в наших украинских городах, привлечь внимание к проблеме мира в Украине.