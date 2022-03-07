В сине-желтом наряде: "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях протестует против войны во Франции

"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях осталась во Франции во время военных действий в Украине. Там она вышла на митинг против войны.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях во время российской агрессии против Украины делает все возможное, чтобы помочь. Она находится во Франции, где выходит на протесты.

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Анна Неплях на протестах во Франции

В инстаграмме "Мисс Украина Вселенная" показала, как митинговала на улицах Парижа в сине-желтом костюме. Вместе с ней были и другие французы.

Я не хочу 8 марта женского праздника! Я хочу День Победы!

– писало на плакате Анны Неплях.

Анна Неплях на митинге / Фото с инстаграммы Анны Неплях

Отметим, что телеведущая Иванна Онуфрийчук остается в Швейцарии. Оттуда она отправляет гуманитарную помощь украинцам.

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