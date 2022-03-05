В сине-желтом наряде: мама принцессы Евгении поддержала Украину и ее детей

Бывшая жена принца Эндрю не стала отмалчиваться о войне России против Украины. Сначала она опубликовала лаконичное сообщение, а затем записала видео, посвященное украинским детям.

Герцогиня Йоркская поначалу была лаконичной. Она опубликовала инстаграм-сториз, в котором метафорически высказалась о ситуации в Украине.

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Сара Йоркская поддерживает Украину

Сегодня мы живем в мире, где факты больше не имеют значения. Все дело в восприятии. Это очень грустно и страшно,

– написала мать принцессы Евгении.



Сара Йоркская отреагировала на войну / Фото с инстаграм-сториз

Со временем Сара Фергюсон выпустила серию своего шоу "Время историй с Ферги и друзьями". Этот выпуск герцогиня посвятила детям Украины и Афганистана.

Символично, что она надела сине-желтый кардиган, а вокруг нее были подсолнухи и шарики в цвет флага Украины.

Серия шоу Сары Фергюсон, посвященная детям Украины: смотрите видео онлайн

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