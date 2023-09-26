Это ненормально, – Синди Кроуфорд вспомнила, как Опра Уинфри обидела ее на интервью

Супермодель Синди Кроуфорд вспомнила оскорбительную ситуацию, произошедшую на одном из интервью. По ее словам, Опра Уинфри заставила ее чувствовать себя дискомфортно.

57-летняя супермодель Синди Кроуфорд рассказала об одном из интервью, которое было для нее очень дискомфортно. В 1986 году она приняла участие в "Шоу Опры Уинфри".

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Синди Кроуфорд обвинила Опру

К тому времени Синди Кроуфорд было 20 лет. Опра Уинфри попросила ее встать и продемонстрировать свою фигуру. "Это то, что я называю телом", – комментировала ведущая.

По словам модели, она почувствовала себя "объектом" или "ребенок", который вроде бы не воспринимался серьезно. Синди Кроуфорд заметила, что на тот момент не ощутила объективизации.

Но когда я посмотрела видео сейчас, я подумала, что это действительно ненормально,

– заметила супермодель.

Опра Уинфри пока никак не прокомментировала эти заявления Синди Кроуфорд. Но пользователи заметили, что этот выпуск был удалён из сети.

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