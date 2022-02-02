Сильно рыдала, – Даша Квиткова травмировалась во время отдыха на Сейшелах

Блоггерка Даша Квиткова с семьей отдыхает на Сейшелах. Звезда поделилась, что травмировала ногу в гостиничном номере.

Даша Квиткова на 22 дня улетела на Сейшелы вместе с мужем Никитой Добрыниным, сыном Львом и свекровью Еленой Николаевной. С погодой семье не повезло, поскольку сейчас на острове период дождей. А также Даша травмировалась прямо в гостиничном номере.

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Даша Квиткова травмировалась на Сейшелах

На днях блогер призналась, что уже очень хочет домой, так как отдых получился не таким, как она планировала. На улице постоянно идет дождь, океан холодный, еда очень дорогая. А в один из дней на отдыхе девушка еще и серьезно травмировала ногу.

"Я была в душе. Выходила и открыла стеклянную дверь на себя. И под угол попала моя нога, а если быть точнее – мой ноготь, который сейчас пополам. Сильно рыдала на плече у мужа и думала, как я теперь сделаю педикюр. Теперь я хромаю, пью обезболивающие и с перевязкой. И мне нельзя купаться в океане. Но я и до этого не плавала", – рассказала Даша в инстаграм-сториз.

Даша Квиткова травмировалась на Сейшелах / Скриншоты инстаграм-сториз блогерки

Ранее Даша рассказала, что после прилета на Сейшелы у Льва поднялась температура. У самой блогерки была морская болезнь, заболел и ее возлюбленный. Эта поездка для семьи оказалась не самой удачной, поэтому все уже стремятся как можно скорее оказаться дома.