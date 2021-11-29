Сила и мужество сезона, – Екатерина Кухар о победителе "Танцев" Артуре Логая

28 ноября состоялся финал "Танцев со звездами", в котором победу одержала пара Артура Логая и Анны Карелиной. Судья проекта Екатерина Кухар поделилась, что они упорно трудились, чтобы оказаться в финале.

Прима-балерина добавила, что у Артура и Анны есть изюминка – они постоянно прибегали к сложным поддержкам, которых не было в номерах других участников.

Не пропустите Интервью с Екатериной Кухар о "Танцах со звездами": фаворит, прямые эфиры и новый сезон

Екатерина Кухар об Артуре Логае и Анне Карелине

Как судья звезда должна быть беспристрастной, однако среди финалистов был фаворит, который в итоге и победил.

Артур очень харизматичный, талантливый актер. С сильной энергетикой, завораживающей зрителя,

– добавила Кухар.

Прима-балерина отметила и силу Логая, ведь те поддержки, которые он делал с Аней, не могла сделать ни одна пара, которая была в этом сезоне.

Артуру вообще повезло с партнершей, ведь она очень техничная и бесшабашная. Не все пойдут на поддержки, которые они делают. Аня очень рискованная женщина,

– прокомментировала судья.

Обратите внимание Анна Карелина – победительница проекта "Танцы со звездами": чем известна партнерша Логая

Екатерина отметила, что Артур готов на любые риски и сложности: "Это тестостерон, харизма, сила, мужество этого сезона. Он полон энергии и шарма. Вечный энерджайзер".



Артур Логай и Анна Карелина / Фото из инстаграма Артура Логая