Сияющие елки и сказочные декорации: как знаменитости украсили дома к праздникам
Источник:24 канал
Совсем скоро наступит Новый год и Рождество. В предпраздничный период украинские и мировые звезды украшают дома. Как сияют елки у знаменитостей, смотрите в материале.
Украинские и мировые знаменитости активно готовятся к новогодним и рождественским праздникам и демонстрируют поклонникам фото в инстаграме.
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Королевская семья
Елизавета II уже имеет возможность наслаждаться праздничной атмосферой в нескольких своих резиденциях. В Виндзорском замке зажглась традиционная елка высотой 7 метров, а в Холирудском дворце – высотой в 4,5 метра.
Королевская семья подготовила дома к праздникам / Фото из инстаграма королевской семьи
Белый дом
Дом президентской четы США уже сияет новогодними огнями. В просторных залах стоит более десятка елок, украшенных не только привычными игрушками, но и символическими голубями и фотографиями.
Мировые звезды
Кьяра Ферраньи
Итальянская модель и блогер одной из первых показала новогодние декорации в доме. На фоне елки звезда сделала семейное фото.
Кьяра Ферраньи украсила дом к праздникам / Фото из инстаграма звезды
Бритни Спирс
После освобождения от опекунства американская певица еще активнее ведет инстаграм. Там и она показала новогоднюю красавицу.
Бритни Спирс украсила елку к праздникам / Фото из инстаграма звезды
Ким Кардашян
Знаменитость позировала на фоне минималистичной елки. Под ней уже стояли подарки, которые светская львица подготовила родным.
Ким Кардашян украсила дом к праздникам / Фото из инстаграма звезды
Пэрис Хилтон
Вслед за пышной свадьбой звезда вместе с мужем отпразднует Рождество и Новый год. В ее доме уже стоит елка, украшенная разноцветными гирляндами и игрушками.
Пэрис Хилтон украсила дом к праздникам / Фото с инстаграма звезды
Украинские звезды
Настя Каменских
Во время одной из утренних тренировок певица засветила в инстаграме свою елку. Она украшена в основном красными и золотистыми игрушками.
Настя Каменских украсила дом к праздникам / Фото из инстаграма звезды
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Супруги украсили дом к праздникам накануне Дня святого Николая. Их красавица сверкала нежными цветами.
Монатик
Жена артиста показала, как детишки радуются украшенной елке, достигающей потолка. На ней сияют золотая гирлянда и разноцветные украшения.
Светлана Тарабарова
Для исполнительницы ежегодное украшение елки – настоящий ритуал. Это она делает всей семьей и под атмосферную музыку. Звезда поделилась, что не следует за трендами, а вешает на елку те игрушки и вещи, которые действительно важны для семьи.
Григорий Решетник
Телеведущий показал чувственное фото с женой, а заодно – нарядно украшенную елку в красных оттенках. Звезда заметил, что его возлюбленная имеет превосходный вкус.
Жена Григория Решетника украсила дом к праздникам / Фото с инстаграма звезды
Камалия
Артистка одной из первых из украинских звезд начала предпраздничную суету. Ее дом украшает не только большая елка, но и разнообразные рождественские декорации поражают масштабами.
Камалия украсила дом к праздникам / Фото из инстаграма звезды
Даша Квиткова и Никита Добрынин
В этом году супруги решили отказаться от игрушек, а потому украсили елку в минималистическом стиле. На ней сияет лишь гирлянда.
Даша Квиткова с мужем украсила дом к праздникам / Фото из инстаграма звезды
Леся Никитюк
Ведущая и блогер перед Днем святого Николая тоже украсила дом декорациями. Хоть звезда и не показала елку, у нее точно царит праздничная атмосфера.
Леся Никитюк украсила дом к праздникам / Фото из инстаграма звезды