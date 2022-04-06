Шведские принц Карл Филипп и принцесса София посетили концерт в поддержку Украины

Благотворительный концерт прошел в Avicii Arena. Его посвятили правам человеку, демократии и гуманитарному кризису, который Россия вызвала полномасштабным вторжением в Украину.

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Королевские супруги Швеции на концерте в поддержку Украины

Карл Филипп и София побывали на мероприятии вместе с послом Украины в Швеции Андреем Плахотнюком и его супругой Викторией. К ним присоединились члены шести организаций, собиравших средства на благотворительность от этого концерта. Торжественное мероприятие транслировало шведское национальное телевидение. За этот вечер удалось собрать для Украины более 7,5 миллиона евро.



Принц Карл Филипп и принцесса София с украинским послом / Фото из инстаграмма супругов

Также Карл Филипп и принцесса София поблагодарили украинскую артистку Машу Сур, выступление которой запало в самое сердце.

Выступление Маши Сур в Швеции: смотрите видео онлайн

Королевские семьи поддерживают Украину