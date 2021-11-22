Шуфутинский собрался в Украину после Крыма: пограничники готовы "встретить" артиста

Российский артист, неоднократно незаконно посещавший территорию оккупированного Крыма, запланировал концерт в Киеве на март 2022 года. Пограничники сообщили, что готовы соответственно встретить его в Украине.

Недавно стало известно, что 8 марта 2022 планируется концерт российского шансонье Михаила Шуфутинского. Выступление в Киеве якобы должно было состояться, несмотря на визиты артиста в Россию.Однако спикер ГПСУ Андрей Демченко заверил, что пограничники владеют информацией о его незаконных посещениях оккупированного Крыма.

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Пограничники готовы к приезду Шуфутинского

Андрей Демченко сообщил, что пограничники будут действовать в соответствии с законодательными нормами, если Михаил Шуфутинский попытается приехать в Украину.

Ежедневно Государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд в Украину,

– рассказал спикер ГПСУ.

"В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно быть в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд в Украину, если будут подтверждены факты. Что касается данной особы, то в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории", – добавил Демченко.

Что известно о концерте Шуфутинского