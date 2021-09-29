Шоу закончилось, не начавшись, – Алексей Суровцев отреагировал на вылет из "Танцев со звездами"

Украинский стриптизер и актер Алексей Суровцев покинул проект "Танцы со звездами" в 4 выпуске проекта. Его партнершей была Мария Колосова. Лишь через 2 дня после шоу мужчина нарушил молчание и поделился эмоциями.

В последнем для Суровцева выпуске "Танцев со звездами" он станцевал страстное ча-ча-ча с большим количеством поддержек. Впрочем, его номер недостаточно хорошо оценили судьи, а закрепили плохой для него результат зрители. В сети Алексей поделился, что собой недоволен, но все равно не понимает, почему он так быстро покинул шоу.

К слову "Танцы со звездами" 4 выпуск: кто выбыл из проекта

"Шоу, в которое я хотел попасть, для меня закончилось, практически не начавшись. Расстроился? Скорее разочаровался, потому что представлял всю внутреннюю работу совсем иначе. Доволен собой? Нет, как всегда, недоволен и знаю, что мог лучше и дальше всегда бы показывал прогресс. Согласен ли я с результатом? Танцевал я точно не хуже всех, почему такие оценки были у судей для нашей пары относительно других пар? Непонятно", – прокомментировал вили Суровцев.

Он добавил, что фан-аудитория у него меньше, чем у других, намекнув на MELOVIN, поэтому и "спасти его зрителям было сложно". Он сожалеет, что не сможет теперь показать всех танцев, которые планировал, но благодарит всех за поддержку, особенно партнершу Марию, перед которой извинился за то, что подвел ее.



Алексей Суровцев и Мария Колосова на паркете "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма мужчины

Реакция партнерши Колосовой

На вылет из шоу днем ранее также отреагировала танцовщица Мария Колосова. Она поблагодарила всю команду шоу за совместную работу и своих коллег на паркете.

Друзья, спасибо всем за вашу поддержку. Это был наш последний танец на этом проекте. И я считаю, что это был наш лучший танец за весь 4 эфир... Спасибо всем участникам этого шоу, вы все прекрасны. Какая классная атмосфера будет царить за кулисами это шоу. Вы – любовь,

– написала танцовщица.

Предлагаем и вам посмотреть последний танец Суровцева в жанре ча-ча-ча под песню Mambo Italiano.

"Танцы со звездами 2021" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алексея Суровцева и Марии Колосовой