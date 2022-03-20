Сходные символы и идеология: Слава Демин показал сходство России и нацистской Германии

20 марта 2022 , 15:58
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Источник:

инстаграмм Славы Демина

Украинский телеведущий Слава Демин показал видео, где наглядно продемонстрировано, как глава Кремля использует схожие "приемы", как это было во Второй мировой войне в Германии. Пользователи сети шутят, что даже с интернетом россияне все равно ведутся на слова Путина.

Особенно показательным стал недавний "концерт" по случаю 8-й годовщины оккупации Крыма Россией. Событие прошло на "Лужниках" в Москве, где собрались десятки тысяч россиян, хотя в сети уже начали сомневаться по поводу "подлинности" мероприятия.

К слову На концерте Путина заметили тех же девушек, что и в прошлом году: детали

Однако там показали, как многие молодые люди с георгиевскими лентами в форме буквы "Z" машут российскими флагами и поздравляют Владимира Путина. Также президента государства-агрессора сопровождал хор и российские исполнители, поддерживающие политику Кремля. Все мероприятие напоминало традиционные помпезные собрания в нацистской Германии за "председательством" Адольфа Гитлера.

В сети уже не раз сравнивали нацистскую символику и ту, которую сейчас используют в быту и на военной технике окупанты. Эти и многие другие сходства Слава Демин собрал в своем видеоролике.

"Никогда не подумал бы, что буду жить в учебнике истории", – написал мужчина.

Реакция сети

Фанаты ведущего добавили, что, несмотря на похожую идеологию у двух диктаторов, Путин не получит того, что хочет:

  • "Жаль, что история никого не учит, каждый раз на те же грабли...";
  • "Все будет Украина!";
  • "Как люди могут быть такими слепыми и глухими?";
  • "Кошмар... Ничего, скоро это все закончится победой украинцев";
  • "Хотя прошло почти 100 лет...";
  • "Уже несколько дней об этом думаю. Будто учебник ожил";
  • "Ничего собственного нет, все пи***ят – или хорошее, или плохое. Без перебора. Орки!!!";
  • "В 41-м году интернета не было, но сейчас… Зомбированные решисты слепо верят путлеру";
  • "В голове не укладывается этот ужас".