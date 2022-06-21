Шла через трупы, – Монатик о коллеге из Мариуполя, спасшей двух детей, убегая из города

Украинский мультиартист Монатик рассказал, что одна из его коллег к началу войны оказалась в Мариуполе. Он поделился ее историей спасения, которое поразило и шокировало его.

Украинский мультиартист Монатик с начала полномасштабной войны находится за границей, где дает благотворительные концерты. Но вторжение не могло не коснуться его близких и друзей, в частности одного из коллег.

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Монатик о коллеге из Мариуполя

Артист рассказал о сотруднице Елене, которая находилась в Мариуполе – городе, который беспощадно обстреливали каждый день. Монатик с супругой пробовал быть с ней на связи все время.

Мы очень сильно переживали, помогали ему всеми силами выбраться на сторону Украины. У нее исчезла связь на 8 дней, мы уже не знали, что нам думать. Думаю, многие люди, у которых есть знакомые, друзья в Мариуполе, проходили этот момент, когда ты не там и люди исчезают. Ты просто рисуешь себе совершенно разные ситуации,

– поделился певец.

Монатик встретился с ней в Варшаве, куда смогла уехать женщина. Ее рассказы о жизни в Мариуполе не укладывались в голове: "Потом она вышла на связь и сказала, что проходит коридор, в конце концов. Удалось уехать. У нас начинался тур "Добрый вечер, мы из Украины", я был в Варшаве и ее встретил там. Те истории, которые она рассказывала, что проходила и видела своими глазами, это просто не укладывается в голове".

Как коллега Монатика спасла двоих детей

Монатик рассказал, что его коллега не могла распознать, где ее дом, столь россияне разбомбили Мариуполь. Убегая из города, женщина подобрала двоих незнакомых детей.

Как она шла через трупы людей, с ней была женщина с ребенком, только что потерявшая мужа, отца ребенка. Говорила, что пока шли к машине, увидели ребенка, плакавшего у мертвой мамы, она его, не колеблясь, забрала с собой, дальше увидела еще ребенка, который просто стоял посреди улицы, так же забрала.

– поделился артист.

"Она их повезла в Варшаву и сейчас воспитывает. Плюс своего ребенка и еще двоих детей, которых спасла. Это меня поражает, когда люди даже не задумываются, что будет дальше, а просто понимают, что сейчас есть такой момент, я человек, должен помочь, это очень сильно".

Монатик для "Слава+": смотрите видео