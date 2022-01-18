Щедрик, щедрик, щедривочка: новое звучание от украинских исполнителей – праздничная подборка
Источник:24 канал
Известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик" уже много лет подряд звучит во всем мире. Эта песня с каждым годом не теряет своей популярности, поэтому все больше украинских певцов исполняют ее на свой лад.
Старый Новый год украинцы привыкли отмечать громкими щедривками. Одной из самых популярных композиций, которую исполняют 13 января, является "Щедрик". Ее поют хозяину дома, чтобы пожелать согласия и достатка на следующий год. В завершение зимнего цикла праздников, накануне второго Святого вечера, предлагаем послушать эту песню в исполнении звезд украинского шоу-бизнеса.
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