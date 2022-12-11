Американская певица, актриса и модель Джорджия Голт скончалась. Она ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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Умершая мама Шер

О потере сообщила ее звездная дочь Шер. Она не вдавалась в детали, потому причина и дата смерти Джорджии Голт остается неизвестной.

Мама ушла,

– лаконично написала артистка.

Правда, в сентябре Шер рассказывала, что ее мама была госпитализирована. Она болела пневмонией и часто страдала хроническими заболеваниями.



Шер с мамой / Фото из твиттера

Поклонники поддерживают Шер и сочувствуют ее потере в комментариях.

"Пусть покоится в мире";

"Джорджия была удивительной женщиной и имела потрясающий голос";

"Сочувствую твоей потере";

"Нет слов, чтобы выразить, как мы все переживаем из-за вашей потери. Мы все любили Джорджию, словно она была нашей мамой. Почтите ее память";

"Мое сердце и молитвы с тобой";

"Шер, мои соболезнования, она сейчас в мире и свободна от боли";

"Мои глубокие соболезнования вам и вашей семье. Пусть она покоится с миром".

Что известно о Джорджии Голт

Джорджия Голт начала заниматься музыкой и петь с детства. В старшем возрасте ее стали приглашать выступать на шоу. В 2013 году Джорджия выпустила альбом I'm Just Your Yesterday, в котором приняла участие и ее дочь Шер.

Артистка была замужем и разведена шесть раз – за одного из своих мужчин, Джона Саркисяна, она вышла замуж второй раз через 19 лет после их разрыва. Именно в браке с Джоном Джорджия родила знаменитую дочь. Кроме Шер, Голт воспитывала дочь Джорджина – она стала актрисой.

Шер в 2013 году отдала честь своей матери. На Lifetime вышел ее документальный фильм "Дорогая мама, с любовью, Шер".