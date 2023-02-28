Есть место в аду, – Шакира резко высказалась о новой девушке Пике и призналась, как чувствует себя

Певица Шакира из Колумбии резко высказалась о новой девушке Жераре Пике. По ее словам, для избранницы бывшего есть место в аду. Кроме того, Шакира рассказала, как себя чувствует после разрыва.

Напомним, что пара официально развелась в ноябре 2022 года из-за предательств испанского футболиста Жерарда Пике. Однако постепенно певица "уходит" от страданий.

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46-летняя Шакира призналась, что после тяжелого расставания с Пике она стала сильнее. "Теперь я чувствую себя полноценной, потому что завишу от самой себя", – заявила она.

Шакира добавила, что всегда мечтала о счастливой семье.

Я купилась на эту историю о том, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценным. У меня тоже была мечта о семье, в которой у детей мама и папа под одной крышей. Но вы не можете реализовать все свои мечты в жизни, поэтому у жизни есть способ компенсировать ситуацию,

– сказала певица.

По ее словам, в ее случае это двое замечательных детей, наполняющих ее любовью каждый день.

Звезда заверила, что теперь себя чувствует комфортно без отношений. "Мне достаточно самой себя", – отметила она.

Шакира резко высказалась о новой девушке Пике

На вопрос мексиканского журналиста Энрике Асеведо о том, что Шакира думает о новой любимой Пике – 23-летнюю Клару Чиа, по которой он ушел из семьи, певица ответила редко и лаконично.

Ад имеет специально отведенное место для женщин, не поддерживающих других женщин,

– ответила певица.

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