Есть место в аду, – Шакира резко высказалась о новой девушке Пике и призналась, как чувствует себя
Источник:Mirror
Певица Шакира из Колумбии резко высказалась о новой девушке Жераре Пике. По ее словам, для избранницы бывшего есть место в аду. Кроме того, Шакира рассказала, как себя чувствует после разрыва.
Напомним, что пара официально развелась в ноябре 2022 года из-за предательств испанского футболиста Жерарда Пике. Однако постепенно певица "уходит" от страданий.
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46-летняя Шакира призналась, что после тяжелого расставания с Пике она стала сильнее. "Теперь я чувствую себя полноценной, потому что завишу от самой себя", – заявила она.
Шакира добавила, что всегда мечтала о счастливой семье.
Я купилась на эту историю о том, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценным. У меня тоже была мечта о семье, в которой у детей мама и папа под одной крышей. Но вы не можете реализовать все свои мечты в жизни, поэтому у жизни есть способ компенсировать ситуацию,
– сказала певица.
По ее словам, в ее случае это двое замечательных детей, наполняющих ее любовью каждый день.
Звезда заверила, что теперь себя чувствует комфортно без отношений. "Мне достаточно самой себя", – отметила она.
Шакира резко высказалась о новой девушке Пике
На вопрос мексиканского журналиста Энрике Асеведо о том, что Шакира думает о новой любимой Пике – 23-летнюю Клару Чиа, по которой он ушел из семьи, певица ответила редко и лаконично.
Ад имеет специально отведенное место для женщин, не поддерживающих других женщин,
– ответила певица.
Почему Шакира рассталась с футболистом Пике
- Еще в июне 2022 года появились слухи, что пара разводится после 11 лет гражданского брака. Причиной стали предательства испанского футболиста.
- В ноябре их бракоразводный процесс завершился и женщина получила полную опеку над детьми, пока Жерард крутил новый роман После развода пара делит все, что нажили за годы брака, и свой дом они выставили на продажу. За него хотят якобы 14 миллионов долларов.
- Впоследствии артистка откровенно высмеяла футболиста за измены в треке, а фаны со всего мира заслушали трек так, что он стал самой популярной латинской песней в истории ютуба.