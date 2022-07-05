Месть за измену: Шакира хочет вывезти своих детей подальше от Жерарда Пике

Колумбийская певица Шакира хочет судиться с испанским футболистом Жерардом Пике, хотя они никогда не женились. У пары есть двое детей – Саша и Милан, которых Шакира не намерена оставлять с отцом в Каталонии.

Недавно в СМИ появились слухи, что пара расходится из-за многочисленных предательств футболиста из "Барселоны". Однако сейчас таблоиды пишут, что между ними остро встал вопрос опеке над несовершеннолетними детьми.

К слову Шакира и Жерард Пике развелись после 11 лет отношений - СМИ

После 11 лет гражданского брака Шакира якобы начала собирать доказательства измен футболиста, чтобы отсудить детей и перевезти их в Майами. Сам Пике не позволяет уезжать детям с матерью из страны. Хотя они и не замужем, но Шакира не может этого сделать без разрешения мужа.

Она поняла, что не знала мужчину, с которым жила. Ее не удивило то, что Пике изменял. Но она никогда не думала, что он был неверен ей с первого же года знакомства. Останавливаться она не собирается и ей придется разыграть "козырь". Поэтому теперь у нее появились люди, ищущие информацию о Пике,

– заявил источник Informalia.



Шакира с сыновьями / Фото с инстаграмма женщины

Ранее в сети рассказывали, что вероятной любовницей Жерарда может быть сверстница Шакиры – мама одного из футболистов клуба "Барселона", которая работает в университете и является ведущей мероприятий. Но такие слухи пока не подтвердились.