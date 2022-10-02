"Взяли оружие не потому, что хотели": в сети показали редкие фото группы "Антитела" с войны

Команда группы "Антитела" поздравила музыкантов с Днем территориальной обороны Украины. В сети показали их редкие кадры войны.

2 октября в Украине отмечают День территориальной обороны. В сети поздравили группу "Антитела", которые еще до войны были готовы вставать в защиту страны.

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"Антитела" показали кадры с фронта

Музыканты из группы "Антитела" Тарас Тополя, Сергей Вусик, Дмитрий Жолудь несли службу в 130 батальоне как стрелки и стрелки-парамедики.

Они взяли в руки оружие не потому, что хотели, а потому, что не могли по-другому. Вместе с тысячами украинцев, которые в мирной жизни были врачами, учителями, инженерами, предпринимателями. Бойцы Сил Территориальной Обороны – это люди, которые обладают отвагой и смелостью и в жилах которых течет настоящая казацкая кровь!

– сообщили в инстаграме группы.

"Силы ТрО – это олицетворение воли украинцев. От обороны родных окраин Киева и защиты страны на нулевых позициях на севере Харьковщины", – добавляет пресс-служба.

В сообщении добавили, что артисты коллектива не говорят публично о сотнях спасенных жизней. "Вместе с собратьями показали всему миру, что сегодня украинцы объединены и, несмотря на то, чем занимались в мирной жизни, готовы взять в руки оружие и стать на защиту государства. Гордимся! И поздравляем всех с Днем Территориальной обороны Украины!".

Участники коллектива также почтили память собратьев из 130 батальона, а также всех, кто отдал свою жизнь за Украину.

, что недавно Тарас Тополя сообщал о том, что 26 сентября во время освобождения Харьковщины погибли его собратья из 130 батальона территориальной обороны. Это противотанкисты: подполковник Игорь Безоглюк "Базель", солдат Роман Хмель "Мастер", солдат Андрей Захарчук "Захар".

В сети также показали редкие кадры музыкантов "Антител" с их собратьями в батальоне.

130 батальон ТрО на войне / Фото из инстаграма группы