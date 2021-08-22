В сети показали архивное фото Тины Кароль: как выглядела звезда в 14 лет

Фан-клуб Тины Кароль нашел редкое фото известной украинской певицы. Фотография сделана в 1999 году, когда исполнительница принимала участие в фестивале "Черноморские игры".

Популярная украинская певица Тина Кароль не слишком активно ведет свой профиль в инстаграме и крайне редко делится архивными фото. Но в сети появилась ее архивная фотография, покорившая сеть.

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Редкое фото Тины Кароль

Снимок сделали 22 года назад – в 1999 году. Тогда Тина Кароль впервые выступила на "Черноморских играх". На фестивале певица заняла третье место.

Перед камерой девушка позировала среди других молодых, но талантливых исполнителей. Она выбрала черное мини платье на тонких бретелях. Волосы собрала в аккуратный пучок и украсила шею черной массивной цепочкой.



Тина Кароль на "Черноморских играх" / Фото из фан-клуба Тины Кароль

Тина Кароль ранее высказывалась о своем участии в фестивале "Черноморские игры". По ее мнению, именно тогда началась ее музыкальная карьера. Звезда расстроилась из-за третьего места, но мама Тины не позволила дочери опускать руки.

В тот момент, когда я рыдала за кулисами, мама строго мне сказала: "Нечего плакать, определяйся: или ты серьезно дальше занимаешься музыкой, или все бросаешь. Я все взвесила – и в следующем году отправилась поступать в Киевское музучилище...

– рассказывала Тина Кароль.

Теперь знаменитость – одна из самых успешных певиц Украины, которая известна в мире. Она продвигает украинскую музыку и помогает популяризировать прогрессивных молодых артистов. Недавно Тина Кароль выпустила альбом "Молодая кровь", в котором представила песни-коллаборации с юными исполнителями.